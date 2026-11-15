Η Μίρα Αντρέεβα δεν έχασε σετ ούτε από την Τζέσικα Πεγκούλα, για την πανηγυρική πρόκριση στα WTA Finals στο Indian Wells, που την έφεραν και στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Mίρα Αντρέεβα συνέχισε την αήττητη πορείας στα WTA Finals στο Indian Wells, νικώντας και την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-3, 6-4 πέρασε στον τελικό της Κυριακής (15/11), όπου θα αντιμετωπίσει την Ελίνα Σβιτόλινα ή τη Λίντα Νόσκοβα.

Η 19χρονη Ρωσίδα στην πρώτη της παρουσία σε WTA Finals έφθασε στις τέσσερις διαδοχικές νίκες, χωρίς να έχει χάσει σετ κι έχοντας επικρατήσει στα 46 από τα 66 games που έχει παίξει.

Παράλληλα, με τη νίκη της στο ημιτελικό προσπέρασε την Αρίνα Σαμπαλένκα στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, για νέο ρεκόρ καριέρας κι εκεί θα τη βρει ο ερχομός του 2027.

Η Αντρέεβα φιλοδοξεί να κλείσει το 2026 με την κατάκτηση του 7ου τίτλου της καριέρας της, που θα έρθει να προστεθεί στην περσινή της επικράτηση στο WTA 1000 του Indian Wells και βεβαίως στο φετινό της θρίαμβο στο Roland Garros.

Mirra Andreeva becomes the first teenager to reach the WTA Finals championship match since Maria Sharapova in 2004. Legacy. https://t.co/pRTLAIja0x — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 14, 2026

Αν τα καταφέρει θα αφήσει την πόλη της Καλιφόρνια με 1.500β. στο σακούλι και με έπαθλο στα 3.370.000 δολάρια, καθώς θα έχει γίνει πρωταθλήτρια στα WTA Finals, χωρίς να έχει γνωρίσει ήττα στα πέντε συνολικά παιχνίδια.

Στο αγωνιστικό μέρος του ημιτελικού, η Πεγκούλα δημιούργησε το πρώτο break point της στον ημιτελικό στο 3ο game και έφθασε σε αυτό μετά το διπλό λάθος από την Αντρέεβα για το 2-1.

Η Ρωσίδα το πήρε άμεσα πίσω και στην 3η ευκαιρία στο 4ο game, ισοφαρίζοντας σε 2-2, ενώ χρειάστηκε να σώσει διπλό break point για να πάρει ξανά την πρωτοπορία με 3-2 και με love game να φθάσει στο 4-3.

Η Αντρέεβα βρήκε νέα ευκαιρία και με winner έφθασε σε νέο break, ξεφεύγοντας με 5-3. Η Ρωσίδα σέρβιρε για το σετ, με διπλό λάθος έδωσε break point στην Πεγκούλα, όμως απέφυγε τον κίνδυνο, κατακτώντας το σετ με 6-3.

Η Πεγκούλα διατήρησε το προβάδισμα με 1-0 και 2-1 και με το 2ο break στον ημιτελικό, ξέφυγε με 3-1 στο 2ο σετ. Ακολούθησε η αντεπίθεση από την Αντρέεβα, που κέρδισε τέσσερα στη σειρά games (5-3) και στο 10ο κατέκτησε το σετ με 6-4 και την πρόκριση.