Τζουλιάνι: «Δεν είναι θέμα χαρακτήρα, είναι να παίζουμε καλό βόλεϊ»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Αλμπέρτο Τζουλιάνι, κατέθεσε τις σκέψεις του μετά την ήττα της ομάδας του με 3-2 σετ από τον Παναθηναϊκό. Τι είπε ο Χέινς.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Αλμπέρτο Τζουλιάνι, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Δεν είναι θέμα χαρακτήρα. Το θέμα είναι να παίζουμε καλό βόλεϊ. Το είπα και μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Ακόμη κι όταν κερδίζουμε, απέχουμε πολύ από το βόλεϊ που θέλω να παίζουμε.

Οι παίκτες επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές ομάδες και χρειάζονται χρόνο για να προπονηθούν μαζί και να βελτιωθούν σε όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού. Με τον Παναθηναϊκό γίνονται πάντα καλά παιχνίδια. Και σήμερα έγινε καλός αγώνας, όμως υπήρξαν φάσεις στις οποίες ο τρόπος που παίξαμε δεν με ικανοποίησε και πρέπει να βελτιωθούμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε».

Ο Αμερικανός διαγώνιος του Ολυμπιακού, Τζέικ Χέινς, δήλωσε: «Και οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη. Μπήκαμε στο παιχνίδι με πολλή ενέργεια και θα θέλαμε να ήταν εδώ και οι φίλαθλοι. Ο αγώνας κρίθηκε στο τέλος. Πιστεύω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε νίκες με όλους τους αντιπάλους.

Υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να διορθώσουμε. Έχουμε καλούς παίκτες και ακόμη μαθαίνουμε να παίζουμε μαζί. Πιστεύω ότι όσο προχωρά η σεζόν, θα δένουμε όλο και περισσότερο. Επιστρέφουμε λοιπόν στην προπόνηση για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό».