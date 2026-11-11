Η Νόσκοβα πήρε το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά στα WTA Finals

Η Λίντα Νόσκοβα νικώντας και την Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ, πήρε το ένα από τα δύο εισιτήρια του Α' Ομίλου για τα ημιτελικά στα WTA Finals.

H Λίντα Νόσκοβα έγινε η πρώτη παίκτρια που εξασφάλισε την παρουσία της στην ημιτελική φάση στα WTA Finals, που συνεχίζονται στο Indian Wells στην Καλιφόρνια.

Η 21χρονη Τσέχα νικώντας και την Κόκο Γκοφ με 6-3, 6-3 διπλασίασε τις νίκες της στον 1ο όμιλο και στο ντεμπούτο της στη διοργάνωση, πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση κι ενώ απομένει η 3η αγωνιστική για να ολοκληρωθεί το γκρουπ.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Τζέσικα Πεγκούλα πήρε την πρώτη της νίκη απέναντι στη Μάρτα Κόστιουκ με 6-2, 7-5 και διατήρησε τις ελπίδες πρόκρισης, αν και μετά τη 2η αγωνιστική βρίσκεται στην 3η θέση, καθώς στην πρεμιέρα ηττήθηκε από την Κόκο Γκοφ με 2-1 σετ.

Η Πεγκούλα χρειάζεται μόνο τη νίκη απέναντι στη Νόσκοβα την Πέμπτη (12/11), ενώ θα έχει προηγηθεί το παιχνίδι της Γκοφ με την Κόστιουκ, που δεν έχει ελπίδες πρόκρισης.

Η βαθμολογία στον 1ο Όμιλο

1.Λίντα Νόσκονα 2-0 (σετ 4-0)

2.Κόκο Γκοφ 1-1 (2-3)

3.Τζέσικα Πεγκούλα 1-1 (3-2)

4.Μάρτα Κόστιουκ 0-2 (0-4)

Η 3η αγωνιστική (12/11)