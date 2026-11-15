Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-2: Το τέλος του 5ου σετ και Highlights της ματσάρας των δύο «αιωνίων»
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Οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προσέφεραν ένα απίθανο θέαμα στο ντέρμπι της Novibet Volley League όπου οι «Πράσινοι» νίκησαν με 3-2 σετ.
Δείτε πιο κάτω το πώς κρίθηκε το 5ο και τελευταίο σετ στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (3-2) αλλά και τις κορυφαίες φάσεις του αγώνα. Ένα παιχνίδι εξαιρετικής ποιότητας και με φοβερό θέαμα.
@Photo credits: ΕΡΤ2
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