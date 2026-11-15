Οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προσέφεραν ένα απίθανο θέαμα στο ντέρμπι της Novibet Volley League όπου οι «Πράσινοι» νίκησαν με 3-2 σετ.

Δείτε πιο κάτω το πώς κρίθηκε το 5ο και τελευταίο σετ στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (3-2) αλλά και τις κορυφαίες φάσεις του αγώνα. Ένα παιχνίδι εξαιρετικής ποιότητας και με φοβερό θέαμα.