WTA Finals: Νικηφόρο ξεκίνημα για Σαμπαλένκα και Αντρέεβα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Μίρα Αντρέεβα ξεκίνησαν με νίκες στο WTA Finals, επικρατώντας με 2-0 σετ των Καρολίνα Μούχοβα και Ελίνα Σβιτολίνα αντίστοιχα.

Με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στο WTA Finals, με τις Αρίνα Σαμπαλένκα και Μίρα Αντρέεβα να ξεκινούν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση. Η Λευκορωσίδα χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη απέναντι στην Καρολίνα Μούχοβα, ενώ η νεαρή Ρωσίδα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Ελίνα Σβιτολίνα, παίρνοντας τη νίκη με εμφατικό τρόπο.

Αρίνα Σαμπαλένκα-Καρολίνα Μούχοβα 2-0

Η Αρίνα Σαμπαλένκα επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 7-5) της Καρολίνα Μούχοβα, σε μία αναμέτρηση που είχε αρκετές εναλλαγές στο σκορ και διήρκησε μία ώρα και 53 λεπτά.



Οι δύο τενίστριες ξεκίνησαν δυνατά την αναμέτρηση, διατηρώντας το serve τους στα πρώτα games και χωρίς να επιτρέπουν στην αντίπαλό τους να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Η Μούχοβα, ωστόσο, κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή της και στο δέκατο game του πρώτου σετ βρέθηκε μία ανάσα από την κατάκτησή του, έχοντας το προβάδισμα με 5-4 και το δικό της serve. Η Σαμπαλένκα, όμως, έβγαλε αντίδραση, πέτυχε το break και ισοφάρισε σε 5-5. Οι δύο αθλήτριες κράτησαν στη συνέχεια το serve τους και έλυσαν τις διαφορές τους στο tie-break, όπου η Λευκορωσίδα ήταν κυρίαρχη, επικρατώντας με 7-2 μπήκε μπροστά με 1-0.



Στο δεύτερο σετ η Σαμπαλένκα μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να προηγηθεί με 4-2, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα. Η Μούχοβα, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε αρχικά σε 4-3, πριν καταφέρει να πετύχει το break και να φέρει το σετ στα ίσα (4-4). Οι δύο τενίστριες διατήρησαν το serve τους στα επόμενα games, με την Τσέχα να ισοφαρίζει σε 5-5. Σε εκείνο το σημείο, η Σαμπαλένκα ανέβασε ξανά την έντασή της, πέτυχε το καθοριστικό break και στη συνέχεια σέρβιρε επιτυχημένα για το 7-5, ολοκληρώνοντας τη νίκη της.

Μίρα Αντρέεβα-Ελίνα Σβιτολίνα 2-0

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα της Μίρα Αντρέεβα στο WTA Finals, καθώς η 19χρονη Ρωσίδα επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 6-0) της Ελίνα Σβιτολίνα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση μέσα σε μόλις 70 λεπτά.



Το πρώτο σετ ήταν αρκετά ανταγωνιστικό, με τις δύο τενίστριες να προσπαθούν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Η Αντρέεβα κατάφερε να αποκτήσει το πρώτο σημαντικό προβάδισμα, βρίσκοντας το break που αναζητούσε και παίρνοντας απόσταση στο σκορ. Η Σβιτολίνα προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του σετ, όμως η νεαρή Ρωσίδα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της, διατηρώντας το serve της και φτάνοντας στο 6-4.



Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε ολοκληρωτικά στο δεύτερο σετ, όπου η Αντρέεβα ήταν καταιγιστική. Με εξαιρετικές επιστροφές και μεγάλη αποτελεσματικότητα στα χτυπήματά της, πίεσε ασφυκτικά τη Σβιτολίνα, καταφέρνοντας να πετύχει διαδοχικά breaks. Η Ουκρανή δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι στην επιθετικότητα της αντιπάλου της, χάνοντας και τα έξι games του σετ. Η Αντρέεβα δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και με το εμφατικό 6-0 σφράγισε τη νίκη της.



Με αυτόν τον τρόπο, η Αντρέεβα ξεκίνησε ιδανικά την πρώτη της συμμετοχή στο WTA Finals, παίρνοντας παράλληλα τη ρεβάνς για την ήττα της από τη Σβιτολίνα στο Australian Open της φετινής χρονιάς.

Βαθμολογία-Πρόγραμμα

Γκρουπ 2

1.Μίρα Αντρέεβα 1-0

2.Αρίνα Σαμπαλένκα 1-0

3.Καρολίνα Μούχοβα 0-1

4.Ελίνα Σβιτολίνα 0-1

Πρόγραμμα Τρίτη 10 Νοεμβρίου (2η αγωνιστική)