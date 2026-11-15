Ανδρεόπουλος: «Τέτοιο παιχνίδι έχει να γίνει χρόνια στην Ελλάδα»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος στάθηκε στην ποιότητα του αγώνα με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως τέτοιο ματς έχει να γίνει χρόνια στην χώρα μας.

Μετά από ένα παιχνίδι που μας χάρισε πολλές συγκινήσεις και ακόμα πιο πολλές πανέμορφες φάσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του Ολυμπιακού για την 4η αγωνιστική της Novibet Volley League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «πρασίνων», Δημήτρης Ανδρεόπουλος μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Αυτό το παιχνίδι με τέτοιες δυνάμεις που υπήρχαν στο παιχνίδι, με τέτοιες ταχύτητες είχε να γίνει χρόνια στην Ελλάδα, να πούμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη, αλλά αν το έβλεπα από έξω σαν άνθρωπος του βόλεϊ, ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Η Volley League είναι ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα της Ευρώπης, είναι από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και αυτό είναι ωραίο».