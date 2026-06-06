Η Αντρέεβα «αυτοκράτειρα» στο Παρίσι και πρώτος τίτλος σε Grand Slam

Η Μίρα Αντρέεβα κερδίζοντας εννέα games στη σειρά, νίκησε τη Μάγια Χβαλίνσκα με 6-3, 6-2 κατακτώντας το Roland Garros και τον 1ο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της.

Από τη Μαρία Σαράποβα, στη Μίρα Αντρέεβα και στον θρίαμβο της 19χρονης στα γήπεδα του Roland Garros. H Mίρα Αντρέεβα κυριάρχησε απέναντι στη Μάγια Χβαλίνσκα, επικράτησε με 6-3, 6-2 κατακτώντας για πρώτη φορά το Roland Garros, αλλά και τίτλο σε Grand Slam.

H Αντρέεβα έγινε η πρώτη παίκτρια από τη Ρωσία που κατακτά το γαλλικό Όπεν, μετά την τεράστια Μαρία Σαράποβα που είχε γίνει πρωταθλήτρια στο Παρίσι το το 2012 και το 2014. Παράλληλα σε ηλικία 19 ετών και 38 ημερών γίνεται η νεαρότερη παίκτρια που κατακτά το Roland Garros τα τελευταία 34 χρόνια, μετά τη Μόνικα Σέλες το 1992.

Η Μάγια Χβαλίνσκα, είδε το δικό της... παραμύθι στο τέλος να μην έχει τρόπαιο στο 10ο συνολικό της αγώνα στο Roland Garros, όμως η παίκτρια από την Πολωνία είχε φροντίσει να γράψει τη δική της ιστορία, καθώς γινόταν η πρώτη φιναλίστ στην ιστορία του Roland Garros, που ήρθε από τα προκριματικά.