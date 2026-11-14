Η Ελίνα Σβιτόλινα πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-1 σετ απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά των WTA Finals και αφήνοντας την Λευκορωσίδα εκτός.

Μία σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά των WTA Finals πανηγύρισε η Ελίνα Σβιτόλινα, η οποία επικράτησε με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-1) της Αρίνα Σαμπαλένκα, αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Λευκορωσίδα τενίστρια. Η Ουκρανή πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο καθοριστικό σετ και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Σαμπαλένκα να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο η Σβιτόλινα αντέδρασε άμεσα, ανεβάζοντας την απόδοσή της και πιέζοντας την αντίπαλό της στο σερβίς. Με αποτελεσματικές επιστροφές και σωστές επιλογές στα κρίσιμα σημεία, η Ουκρανή κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να κατακτήσει το πρώτο σετ με 6-3.

Η απάντηση της Σαμπαλένκα ήρθε στο δεύτερο σετ. Η Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης βελτίωσε αισθητά το σερβίς της, περιόρισε τα λάθη της και βρήκε τις λύσεις απέναντι στο παιχνίδι της Σβιτόλινα. Με ένα break κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχο και να φτάσει στην κατάκτηση του σετ με 6-3, στέλνοντας την αναμέτρηση σε τρίτο και καθοριστικό σετ.

Εκεί, η Σαμπαλένκα ξεκίνησε καλύτερα, κάνοντας break στο πρώτο game, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στη Σβιτόλινα. Η 32χρονη τενίστρια βρήκε άμεσα την απάντηση, ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι της και κυριάρχησε απόλυτα. Με έξι διαδοχικά games, η Ουκρανή έφτασε στο εμφατικό 6-1, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία νίκη έπειτα από μία ώρα και 53 λεπτά αγώνα.

ELINA SVITOLINA REACHES THE WTA FINALS SEMIFINALS ‼️ ​The Ukrainian battles past Aryna Sabalenka 6-3, 3-6, 6-1 in nearly two hours to claim the last semifinal ticket. ​World No. 2 Sabalenka is knocked out of the tournament. https://t.co/26Hw3fIwuO — Kalshi Tennis (@KalshiTen) November 13, 2026

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Σβιτόλινα απέναντι στη Σαμπαλένκα έπειτα από περισσότερα από έξι χρόνια, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε διαδοχικών ηττών. Παράλληλα, η Ουκρανή εξασφάλισε την παρουσία της στην τετράδα των WTA Finals, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Νόσκοβα, ενώ η Σαμπαλένκα αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Τα ημιτελικά των WTA Finals

Σάββατο 14 Νοεμβρίου