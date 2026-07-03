H Μαρία Σάκκαρη με αντίπαλο την Τζασμίν Παολίνι θα διεκδικήσει το απόγευμα του Σαββάτου (4/7), την είσοδό της για πρώτη φορά στη φάση των «16» του Wimbledon.

H Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Wimbledon, καθώς μετά τις νίκες επί της Κλάρα Τάουσον με 2-0 σετ και της Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ, έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο 3ο γύρο.

H 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα, Τζασμίν Παολίνι, με στόχο την πρόκριση για πρώτη φορά στην καριέρα της στη φάση των «16» του τουρνουά.

Το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο (4/7) στο court 3 των εγκαταστάσεων, θα είναι το 2ο του προγράμματος κι αναμένεται να αρχίσει μετά τις 15:30 ώρα Ελλάδας, καθώς θα προηγηθεί το παιχνίδι του Άλεξ ντε Μινόρ, με τον Ζάχαρι Ζβάιντα (13:00).

H προϊστορία ανάμεσα στη Σάκκαρη και την Παολίνι, είναι υπέρ της Ελληνίδας, που έχει πάρει τη νίκη στα τρία από τα πέντε παιχνίδια που έχουν δώσει στο tour. Η τελευταία τους συνάντηση βρήκε νικήτρια τη Σάκκαρη, ήταν στις 10 Φεβρουαρίου 2026 στον 2ο γύρο στο Όπεν της Ντόχα με 6-4, 6-2.

Η μοναδική μέχρι τώρα συνάντηση σε Grand Slam και η πρώτη στο δικό τους head to head ήταν τον Ιούνιο του 2021 στον 2ο γύρο του Roland Garros και βρήκε ξανά νικήτρια τη Σάκκαρη με 6-2, 6-3. Και τα πέντε παιχνίδια που έχουν παίξει, έχουν κριθεί στα δύο σετ.

Η Σάκκαρη ή η Παολίνι στον 4ο γύρο θα διασταυρώσουν είτε με την κάτοχο του τίτλου Ίγκα Σβιόντεκ, είτε με την Αλεξάντρα Ιάλα, την πρώτη παίκτρια από τις Φιλιππίνες που περνά σε 3ο γύρο σε Grand Slam. Αυτό το παιχνίδι θα ανοίξει το πρόγραμμα του Σαββάτου (4/7) στο κεντρικό κορτ και θα αρχίσει στις 15:30.