Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει παράλληλα με τις μεταγραφές του να τρέχει και τη διαδικασία των αποδεσμεύσεων για να αποσυμπιέσει το ρόστερ και συνάμα να εξοικονομήσει όσο περισσότερα χρήματα γίνεται.

Η αναδόμηση του ρόστερ του Παναθηναϊκού που έχει ξεκινήσει το φετινό καλοκαίρι συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, με το μεγαλύτερο μέρος πλέον αυτής να έχει ήδη επιτευχθεί, αφού έχουν αποκτηθεί 12 νέοι ποδοσφαιριστές (μαζί με τη μονιμοποίηση του Ζαρουρί) ενώ 12 έχουν αποχωρήσει.

Τούτη την ώρα καμία από τις διαδικασίες δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, αφού οι «πράσινοι» παραμένουν στην αγορά για έναν μέσο υψηλού επιπέδου ενώ παράλληλα υπάρχουν ακόμη κάποιοι ποδοσφαιριστές στη λίστα εκείνων που δεν υπολογίζονται, για τους οποίους δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση.

Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης τρέχει παράλληλα τις δύο αυτές πολυσύνθετες διαδικασίες, κάνοντας αρκετά καλή δουλειά μέχρι στιγμής, έχοντας ως «προίκα» τη διάθεση της διοίκησης για μία μεγάλη οικονομική επένδυση.

Στο κομμάτι των προσθηκών τα είπαμε σχετικά πρόσφατα για τα, πλέον, 27+ εκατ. ευρώ που έχουν δοθεί για την απόκτηση 12 παικτών που μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ, οπότε πάμε τώρα να δούμε το κομμάτι των αποδεσμεύσεων.

Τα χρήματα που έχει γλιτώσει ο Παναθηναϊκός και τα 4 συμβόλαια που μένουν

Με την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, ο Παναθηναϊκός αποδέσμευσε επτά ποδοσφαιριστές του. Οι Λαφόν, Ρενάτο, Ερνάντεθ επέστρεψε στις ομάδες από τις οποίες είχαν έρθει ως δανεικοί ενώ τα συμβόλαια των Τζούρισιτς, Κώτσιρα, Μλαντένοβιτς και Τσόκαϊ, τα οποία ολοκληρώνονταν δεν ανανεώθηκαν.

Κάπως έτσι, με το... καλημέρα γλίτωσε κάτι παραπάνω από 4,5 εκατ. ευρώ. Ο Τζούρισιτς έπαιρνε 1,1 εκατ. ευρώ, οι Λαφόν και Ρενάτο από 1 εκατ., 500 χιλ. είχε λαμβάνειν ο Κώτσιρας, από 400 χιλ. οι Ερνάντεθ και Μλαντένοβιτς ενώ ακόμη λιγότερα προέβλεπε εκείνο του Τσόκαϊ.

Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι, αφού έπειτα ακολουθούσε η αποστολή για να βρεθεί λύση για τους παίκτες που δεν υπολόγιζε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, οι οποίοι έφταναν τους εννέα. Μία διαδικασία καθόλου εύκολη, όταν την ίδια ώρα ο Στέφανος Κοτσόλης έπρεπε να τρέχει και για το κομμάτι των προσθηκών, μία εργασία που απαιτεί ατελείωτες εργατοώρες κι έχει βαρύνουσα σημασία για τον σχεδιασμό.

Πέντε απ' αυτούς έχουν ήδη αποχωρήσει. Ο Σφιντέρσκι πωλήθηκε αντί 1 εκατ. ευρώ στην Βίντσεβ Λοτζ, με τον Παναθηναϊκό να γλιτώνει παράλληλα και το συμβόλαιό του που είχε ισχύει για τα επόμενα δύο χρόνια (φέτος προέβλεπε ότι θα πάρει 900 χιλ. ευρώ).

Ο Λημνιός πήρε μία αποζημίωση ίση με το μισό του φετινό συμβόλαιο και αποχώρησε για το ΑΠΟΕΛ άρα οι «πράσινοι» εξοικονόμησαν κι από κει άλλα 300-350 χιλ. ευρώ. Ακολούθησαν οι αποχωρήσεις των Γεντβάι και Σιώπη για τις Αλ Σαμπάμπ και Καραγκιουμρούκ, με το «τριφύλλι» να μην παίρνει ούτε ευρώ για κείνους, αλλά να γλιτώνει τα συμβόλαιά τους, 800 χιλ. του Κροάτη και 1 εκατ. του Έλληνα αμυντικού μέσου. Τέλος, το συμβόλαιό του έλυσε και ο Ταβάρες.

Αυτή η πεντάδα παικτών εξοικονόμησε ακόμη 3 εκατ. ευρώ στο κλαμπ (4 αν βάλεις και τα χρήματα της πώλησης του Πολωνού). Κοινώς, το όφελος της ομάδας από τις αποχωρήσεις έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 8,5 εκατ. ευρώ και αν ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ.

Κι αυτό γιατί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχουν απομείνει δεν έχουν αμελητέα συμβόλαια, ειδικά οι δύο εξ' αυτών. Ο Τάσος Μπακασέτας φέτος θα έχει λαμβάνειν 1,7-1,8 εκατ. ευρώ ενώ ο Τόνι Βιλένα 1,3, κάτι που σημαίνει πως μόνο οι δυό τους φτάνουν τους προηγούμενους πέντε που έφυγαν. Ακόμη στη λίστα αυτή υπάρχει ο Μίλαν Πάντοβιτς που αμείβεται με 600-700 χιλ. ευρώ, αλλά και ο Μούσα Σισοκό, το συμβόλαιό του οποίου πρέπει, κατά προσέγγιση, να ξεπερνάει κατά τι εκείνο του Σέρβου φορ.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην φείδεται χρημάτων και να μην εξαρτώνται οι μεταγραφικές του κινήσεις από τις αποχωρήσεις, ωστόσο, είναι σημαντικό να μπορέσει να εξοικονομήσει όσο περισσότερα χρήματα γίνεται από τη διαδικασία αυτή, αφού, όπως καταλαβαίνει κανείς, ένα ποσό της τάξεως των 11 εκατ. ευρώ, που μπορεί να φτάσει αυτή συνολικά, μόνο αμελητέο δεν είναι και μπορεί να επενδυθεί αλλού, αντί να δίνεται σε ποδοσφαιριστές που ο Δανός τεχνικός δεν έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει.