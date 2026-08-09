Ο Άγγελος Τσιγγάρας επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από δύο χρόνια για λογαριασμό της ΑΕΛ.

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγελου Τσιγγάρα, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στο εξωτερικό, έχοντας περάσει από τις Φίτεσε (Ολλανδία), Μπενεβέντο (Ιταλία) και Μοντάνα (Βουλγαρία).

Προηγουμένως εκείνος είχε περάσει μία ολόκληρη εξαετία στον Παναιτωλικό, όπου και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία κάνοντας και αρκετές συμμετοχές στη Stoiximan Superleague.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Τσιγγάρα, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος.

Γεννημένος στις 24 Ιουλίου 1999 στην Πορταριά Χαλκιδικής, ο Άγγελος Τσιγγάρας ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον Παναιτωλικό (2018-24) με αρκετό χρόνο παρουσίας στην Super League. Κατόπιν είχε 15 συμμετοχές στην Ολλανδική Φίτεσε, ένα σύντομο πέρασμα από τη Μπενεβέντο της Ιταλίας ενώ την τελευταία σεζόν είχε 17 συμμετοχές με την Μοντάνα της Βουλγαρίας. Επίσης φόρεσε το εθνόσημο 7 φορές με την εθνική ομάδα Κ21.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τον καλωσορίζει και του εύχεται Yγεία, τύχη και κάθε επιτυχία με τη βυσσινί φανέλα.

Καλή αρχή Άγγελε!