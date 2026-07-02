Η Τζασμίν Παολίνι θα είναι η παίκτρια που θα κληθεί να ξεπεράσει η Μαρία Σάκκαρη, για να βρεθεί στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Η Τζασμίν Παολίνι θα είναι το επόμενο εμπόδιο για τη Μαρία Σάκκαρη στο Wimbledon, καθώς η 30χρονη βραχύσωμη Ιταλίδα νίκησε την Ελβετίδα, Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 7-6(0), 6-4 και προκρίθηκε στον 3ο γύρο.

H Παολίνι, Νο.15 στον κόσμο και φιναλίστ στo Wimbledon το 2024, θα διεκδικήσει απέναντι στη Σάκκαρη την πρόκριση στη φάση των «16» στο τουρνουά.

H προϊστορία λέει Σάκκαρη

H προϊστορία ανάμεσα στις δύο παίκτριες είναι υπέρ της Σάκκαρη, που έχει πάρει τη νίκη στα τρία από τα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει με την Παολίνι.

Oh, she’s loving this one 😁@JasminePaolini books her spot into the next round with a victory over Golubic! #Wimbledon pic.twitter.com/A0Lb2qqWn9 July 2, 2026

Η τελευταία τους συνάντηση βρήκε νικήτρια τη Σάκκαρη, ήταν στις 10 Φεβρουαρίου 2026 στον 2ο γύρο στο Όπεν της Ντόχα με 6-4, 6-2.

Η μοναδική μέχρι τώρα σε Grand Slam και η πρώτη στο δικό τους head to head ήταν τον Ιούνιον του 2021 στον 2ο γύρο του Roland Garros και βρήκε ξανά νικήτρια τη Σάκκαρη με 6-2, 6-3. Και τα πέντε παιχνίδια που έχουν παίξει, έχουν κριθεί στα δύο σετ.

Η Σάκκαρη ή η Παολίνι στον 4ο γύρο θα διασταυρώσουν είτε με την κάτοχο του τίτλου Ίγκα Σβιόντεκ, είτε με την Αλεξάντρα Ιάλα, την πρώτη παίκτρια από τις Φιλιππίνες που περνά σε 3ο γύρο σε Grand Slam.

Άνετη πρόκριση πήρε και η Έλενα Ριμπάκινα, επικρατώντας επί της Αμερικανίδας, Κέιτι Μακνάλι με 6-1, 6-2 και τώρα θα αντιμετωπίσει με την Ελίζ Μέρτενς.



