- Εξαιρετικό σερβίς και αποτελεσματικότητα έδωσαν το προβάδισμα στη Σάκκαρη
- «Μονόλογος» για τη Ραχίμοβα με bagel
- Έφερε τα πάνω - κάτω και πανηγύρισε τη νίκη η Σάκκαρη
Μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο τρίτο σετ, ωστόσο η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη στον δεύτερο γύρο του Wimbledon κόντρα στην Καμίλα Ραχίμοβα. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3, 0-6, 7-6(7) της αντιπάλου της και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού.
Εξαιρετικό σερβίς και αποτελεσματικότητα έδωσαν το προβάδισμα στη Σάκκαρη
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να κρατούν το σερβίς. Βέβαια, η Μαρία Σάκκαρη μπόρεσε να υπερασπιστεί το σερβίς της σβήνοντας τρία break points της Καμίλα Ραχίμοβα (1-1). Ό,τι δεν κατάφερε η τενίστρια από το Ουζμπεκιστάν, το έκανε πραγματικότητα η Ελληνίδα τενίστρια στο τρίτο game, παίρνοντας προβάδισμα στο σετ (2-1).
Μάλιστα, η 30χρονη διατήρησε την απόσταση του ενός break και παρά τα break points της αντιπάλου της κατάφερε να σταθεί στο ύψος της. Η ίδια έφτασε ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ, στέλνοντας τη Ραχίμοβα να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-3). Η Σάκκαρη βρήκε διπλό set point και το εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο, κάνοντας το 6-3 με το οποίο πήρε προβάδισμα στο ματς.
«Μονόλογος» για τη Ραχίμοβα με bagel
Στο δεύτερο σετ και ενώ έδειχνε η Μαρία Σάκκαρη να έχει το πάνω χέρι, η Καμίλα Ραχίμοβα πραγματοποίησε τεράστια αντεπίθεση. Πιο συγκεκριμένα η Νο.70 του κόσμου εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες για break και έτσι έφτασε στο bagel (6-0) για να φέρει το ματς στα ίσα.
Η πρόκριση και το ματς κρίθηκαν στο τρίτο και τελευταίο σετ.
Έφερε τα πάνω - κάτω και πανηγύρισε τη νίκη η Σάκκαρη
Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς, με την ίδια να υπερασπίζεται το σερβίς της μετά το 6-0 σερί της Καμίλα Ραχίμοβα. Οι δύο τενίστριες κράτησαν τα service games τους, μες την Ελληνίδα να έχει το προβάδισμα (2-1), ωστόσο στη συνέχεια είχε σειρά... χορός από break.
Πρώτη με break βρέθηκε η Ραχίμοβα, στο οποίο όμως βρήκε άμεσα απάντηση η Σάκκαρη. Αλλά και πάλι η τενίστρια από το Ουζμπεκιστάν κατάφερε να πάρει προβάδισμα (5-2). Η Ελληνίδα έμεινε στο ματς (5-3) και στο 9ο game η αντίπαλός της σέρβιρε για το ματς. Η 30χρονη έκανε ένα μεγάλο break, μένοντας και πάλι στο game.
Έτσι, οι δύο τενίστριες κρατώντας από ένα σερβίς έστειλαν το ματς σε super tie-break. Η Σάκκαρη, εκεί, ήταν εξαιρετική και με τρία mini breaks έναντι δύο της Ραχίμοβα έκανε το 10-7 και έκλεισε το σετ με 7-6(7), πανηγυρίζοντας τη νίκη. Αντίπαλος της Σάκκαρη στον τρίτο γύρο θα είναι η νικήτρια στο ματς Παολίνι - Γκόλουμπιτς.
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