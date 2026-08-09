Ο Μπεν Σίμονς μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε μήνυμα επιστροφής στο NBA.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Μπεν Σίμονς προανήγγειλε πιθανή επιστροφή του στο NBA.

Συγκεκριμένα ο Αυστραλός φόργουορντ, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, καθώς ανέβασε μια φωτογραφία που φαίνεται ο ίδιος σε ένα γήπεδο μπάσκετ και έγραψε από κάτω: «Δεν θα άλλαζα την ιστορία. Τα υψηλά, τα χαμηλά, τον πόνο, τον χρόνο, τα μαθήματα. Τα αγκαλιάζω όλα. Κάθε κεφάλαιο δημιούργησε μέσα μου κάτι που δεν θα μπορούσα να είχα χτίσει με κανέναν άλλο τρόπο. Είμαι ευγνώμων για το πού έχω φτάσει. Είμαι περήφανος για το πού βρίσκομαι. Είμαι έτοιμος για όπου κι αν πάει αυτό».

Ο Σίμονς αγωνίστηκε τελευταία φορά τη σεζόν 2024-25 με τους Κλίπερς, ενώ πέρυσι έμεινε εκτός μπάσκετ και ασχολήθηκε με το ψάρεμα. Μάλιστα κέρδισε το τουρνουά Sport Fishing Championship.

Δείτε την ανάρτηση του Μπεν Σίμονς:



