Σάκκαρη: Το τρυφερό φιλί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο Wimbledon
H Mαρία Σάκκαρη με ανατροπή στο 3ο σετ νίκησε την Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ, έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και 45 λεπτών, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32» στο Wimbledon.
H 30χρονη παίκτρια για 5η φορά στην καριέρα της θα αγωνιστεί στον 3ο γύρο του Wimbledon και πανηγύρισε την πρόκρισή της με τον πιο γλυκό τρόπο.
Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού η Σάκκαρη έτρεξε στο box που βρισκόταν η ομάδα της κι ανάμεσά τους ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε.
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Sakkari wins on and off court pic.twitter.com/50Lh8WPV1l— Lorena Popa 🕵️♀️🎾 (@popalorena) July 2, 2026
Το ζευγάρι, όπως έχει γίνει γνωστό, έχει ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύει να παντρευτεί το καλοκαίρι του 2027.
Επόμενη αντίπαλος για τη Σάκκαρη θα είναι η Ιταλίδα, Τζασμίν Παολίνι κι αν τα καταφέρει, για πρώτη φορά θα βρεθεί στη φάση των «16» του Wimbledon.
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