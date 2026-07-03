H Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε με τον πιο γλυκό τρόπο τη νίκη επί της Καμίλα Ραχόμοβα και την πρόκρισή της στον 3ο γύρο του Wimbledon.

H Mαρία Σάκκαρη με ανατροπή στο 3ο σετ νίκησε την Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ, έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και 45 λεπτών, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32» στο Wimbledon.

H 30χρονη παίκτρια για 5η φορά στην καριέρα της θα αγωνιστεί στον 3ο γύρο του Wimbledon και πανηγύρισε την πρόκρισή της με τον πιο γλυκό τρόπο.

Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού η Σάκκαρη έτρεξε στο box που βρισκόταν η ομάδα της κι ανάμεσά τους ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε.

Sakkari wins on and off court pic.twitter.com/50Lh8WPV1l July 2, 2026

Το ζευγάρι, όπως έχει γίνει γνωστό, έχει ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύει να παντρευτεί το καλοκαίρι του 2027.

Επόμενη αντίπαλος για τη Σάκκαρη θα είναι η Ιταλίδα, Τζασμίν Παολίνι κι αν τα καταφέρει, για πρώτη φορά θα βρεθεί στη φάση των «16» του Wimbledon.

