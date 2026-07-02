Η Ίγκα Σβιόντεκ έχασε μόλις τέσσερα games από την Καρολίνα Πλίσκοβα, όσες δηλαδή και οι πετσέτες που συνέλεξε μετά την άνετη πρόκρισή της στον 3ο γύρο του Wimbledon!

Αυτή τη φoρά η Ίγκα Σβιόντεκ δεν είχε αγωνιστικά προβλήματα, σε 71 λεπτά νίκησε την Καρολίνα Πλίσκοβα με 6-1, 6-3, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimlbedon και στον δρόμο για τη διατήρηση του τίτλου.

Παράλληλα, η παίκτρια από την Πολωνία συνέχισε την αγαπημένη της συνήθεια, να μαζεύει όσες περισσότερες πετσέτες μπορεί από κάθε αγώνα της στο All England Club.

Μια συνήθεια που έγινε αντιληπτή πέρυσι, με τη Σβιόντεκ να ζητά από τα ball boy όσο το δυνατόν περισσότερες πετσέτες του τουρνουά και να γεμίζει τις τσάντες της.

Μετά τη νίκη επί της Πλίσκοβα, στις οn court δηλώσεις της η Σβιόντεκ ρωτήθηκε πώς πήγε η συλλογή κι απάντησε: «Λοιπόν, υπάρχουν άλλες δύο εκεί, υποθέτω στα πράσινα κουτιά. Αλλά ντρεπόμουν να ρωτήσω. Οπότε θα μείνω με τις τέσσερις που πήρα».

Iga Swiatek and Grand Slam Towels: Season 2, Episode 1 is out. https://t.co/DIMrT95lNK pic.twitter.com/qMgH9yQqle — Tibra (@thephilliphere) June 30, 2026



Μετά τον περσινό προημιτελικό με τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα, η κάμερα έπιασε τη Σβιόντεκ να ζητά από ball boy να της φέρει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις κλασικές πετσέτες με το σήμα του Wimbledon που προορίζονταν για παίκτριες.

Αμέσως το βίντεο έγινε viral και η Σβιόντεκ, γνωρίζοντας πως την είχαν πάρει χαμπάρι, έλεγε: «Δεν ξέρω. Τώρα που όλοι με παρακολουθούν, δεν είναι τόσο διασκεδαστικό. Τώρα πρέπει να είμαι προσεκτική. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ερχόμαστε στο Wimbledon».

Swiatek after beating McNally at Wimbledon



“How’s the collection of towels going?”



Iga: “Well… I don’t know. Now that everyone is watching me it’s not so fun. Now I’ve gotta be careful 😂. This is one of the reasons we come to Wimbledon” 😭😭😭



pic.twitter.com/SuXA3Z7AIx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2025

Στο αγωνιστικό κομμάτι η Σβιόντεκ σημείωσε την 9η διαδοχική της νίκη στο Wimbledon και 23η μέσα στο 2026.

Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Αλεξάντρα Ιάλα, η 29χρονη νικώντας την Αυστραλή, Μάγια Τζόιντ με 3-6, 6-2, 6-0 έγινε η πρώτη παίκτρια από τις Φιλιππίνες που προκρίνεται στον 3ο γύρο σε Grand Slam.

Εύκολη πρόκριση εξασφάλισε και η Μάντισον Κις, με την Αμερικανίδα να νικά τη Βρετανίδα, Κέιτι Σγουάν με 6-1, 6-4.