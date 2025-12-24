Ψάχνοντας τον «Τζόκερ» που θα «σπάσει» το δίπολο Αλκαράθ, Σίνερ μέσα το 2026

Οι Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ έχουν μονοπωλήσει τους τίτλους στα οκτώ τελευταία Grand Slam και το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ο παίκτης που θα αμφισβητήσει την κυριαρχία τους.

Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιάνικ Σίνερ έχουν «σαρώσει» τα πάντα στο διάβα τους την τελευταία διετία.

Ο κόσμος του τένις ζει πλέον στην εποχή του Big 2 και στο λυκαυγές της νέας χρονιάς το ζητούμενο είναι αν θα συνεχίσουν την κυριαρχίας τους ή θα βρεθεί ο νέος... Νόβακ Τζόκοβιτς να μπει σφήνα ανάμεσά τους.

Για να πάρετε μια γεύση για το τι εννοούμε. Οι Αλκαράθ και Σίνερ έχουν κατακτήσει τα 18 από τα τελευταία 19 τουρνουά στα οποία πήραν μέρος από το 2024 μέχρι σήμερα.

Η διαφορά τους από τους υπόλοιπους στην παγκόσμια κατάταξη είναι τεράστια: Ο Αλκαράθ από το Νο.1 στους 12.050β., ο Σίνερ από το Νο.2 στους 11.500β., με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Νο.3 να έχει 5.160β. και τον 38χρονο Νόβακ Τζόκοβιτς να ακολουθεί με 4.830β.

Πώς μοιράστηκαν τα οκτώ τελευταία Grand Slam

2024

Australian Open Γιάνικ Σίνερ

Roland Garros Κάρλος Αλκαράθ

Wimbledon Κάρλος Αλκαράθ

US Open Γιάνικ Σίνερ

2025

Οι Αλκαράθ και Σίνερ έγιναν πρωταθλητές στα Grand Slam της διετίας 2024-2005. Σύνολο οκτώ, με το επιμέρους σκορ να είναι στο 4-4 και πλέον στον κόσμο του αθλήματος όλοι αναφέρονται στο «Sincaraz».

Όπως βλέπετε στο σχετικό πίνακα ισοφάρισαν την επίδοση των Τζόκοβιτς και Ναδάλ και το πιο πιθανό είναι στο επερχόμενο Australian Open να διευρύνουν το σερί στις εννέα συνεχόμενες κατακτήσεις στα Slam.

Είκοσι χρόνια πίσω υπήρχε το δίπολο των Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ, που κυριάρχησαν σε 11 διαδοχικά Grand Slam. Συγκεκριμένα μετά την κατάκτηση από τον Ρώσο Μάρατ Σάφιν στο Australian Open του 2005 άρχισε ένα τρελό σερί από τo Roland Garros το 2005 μέχρι και το US Open το 2007.

Τα μεγάλα σερί στα Grand Slam από δύο παίκτες

11 Ρ. Φέντερερ και Ρ. Ναδάλ (Roland Garros 2005 - US Open 2007) 8 Φέντερερ - 3 Ναδάλ

Ρ. Φέντερερ και Ρ. Ναδάλ (Roland Garros 2005 - US Open 2007) 8 Φέντερερ - 3 Ναδάλ 9 Ρ. και Ν. Τζόκοιτς (Roland Garros 2010 - US Open 2012) 5 Ναδάλ - 4 Τζόκοβιτς

Ρ. και Ν. Τζόκοιτς (Roland Garros 2010 - US Open 2012) 5 Ναδάλ - 4 Τζόκοβιτς 8 Ρ. Ναδάλ και Γ. Σίνερ (Australian Open 2024 - US Open 2025) 4 Αλκαράθ - 4 Σίνερ

Ρ. Ναδάλ και Γ. Σίνερ (Australian Open 2024 - US Open 2025) 4 Αλκαράθ - 4 Σίνερ 8 Ν. Τζόκοβιτς και Ρ. Ναδάλ (Roland Garros 2018 - Australian Open 2020) 5 Τζόκοβιτς - 3 Ναδάλ

Ν. Τζόκοβιτς και Ρ. Ναδάλ (Roland Garros 2018 - Australian Open 2020) 5 Τζόκοβιτς - 3 Ναδάλ 7. Ρ. Λέιβερ - Α Ας (Wimbledon 1968 - Australian Open 1970) 5 Λέιβερ - 2 Ας

Κι εδώ κολλάει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν σε ηλικία 21 ετών γινόταν πρωταθλητής στο Australian Open το 2008, σταματώντας το σερί των Φέντερερ, Ναδάλ και με το πέρασμα των ετών να αναφερόμαστε στο Big 3.

Mπορεί, λοιπόν, μέσα στο 2026 να ξεπηδήσει ο παίκτης ή ακόμα κι αν ο Τζόκοβιτς έχει τα κουράγια να αμφισβητήσει τίτλους από τους Αλκαράθ και Σίνερ.

Ο Σέρβος σταρ ήδη έχει εκφράσει την άποψή του μετά το φετινό US Open, λέγοντας: «Νομίζω ότι η αντιπαλότητά τους είναι καταπληκτική. Αυτό που έχουν κάνει τα προηγούμενα δύο χρόνια είναι αξιοσημείωτο. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι νεαροί παίκτες που σίγουρα θα τους προκαλέσουν και ελπίζω ότι κάποιος μπορεί να μπει στο παιχνίδι, να πάρει τη θέση του "Τζόκερ»", την τρίτη θέση. Καταλαβαίνω πώς είναι γιατί υπήρξα ο παίκτης που ήρθε να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Φέντερερ και του Ναδάλ. Θέλω να δω έναν τρίτο παίκτη να έρχεται» είχε πει ο Τζόκοβιτς.

Ο Χόλγκερ Ρούνε θα μπορούσε ίσως να παίξει τον ρόλο του «Τζόκερ», όμως ο σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα, ουσιαστικά τον αφήνει εκτός δράσης για το 2026.

Ο Ζοάο Φονσέκα, ίσως, επίσης στις συζητήσεις αναφέρεται το όνομα του Τζακ Ντρέιπερ, ο 20χρονος Βρετανός είχε μια πολύ καλή παρουσία μέχρι τον Ιούνιο, φθάνοντας μέχρι το Νο.4 στο παγκόσμιο ranking, όμως ολοκλήρωσε τη χρονιά με τραυματισμούς.

Ήδη γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων από αναλυτές, ειδικούς, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι με τα τωρινά δεδομένα και το 2026 θα ανήκει στο «Sincaraz».



Ο Τζακ Ντρέιπερ σε προ μηνός συνέντευξή του σχολίασε: «Υπάρχουν τόσοι πολλοί καταπληκτικοί νεαροί παίκτες, ο Φιλς, ο Φονσέκα, ο Μένσικ. Έχεις τόσους πολλούς νεαρούς παίκτες που είναι επαγγελματίες και επικεντρωμένοι σε αυτόν τον στόχο. Και επίσης παίκτες όπως ο Μεντβέντεφ, ο Ρούμπλεφ, ο Τσιτσιπάς και ο Φριτς, όλοι αυτοί τους κυνηγούν επίσης».

«Ο Ζοάο Φονσέκα είναι το μέλλον του ανδρικού τένις. Είναι δυνητικά κάποιος που μπορεί τα επόμενα χρόνια, πιθανώς όχι του χρόνου, αλλά τα επόμενα χρόνια, να ανταγωνιστεί τους Αλκαράζ και Σίνερ», δήλωσε ο Πάτρικ Μουράτογλου.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια θα δούμε περισσότερους πρωταθλητές Slam και νομίζω ότι θα υπάρξουν περισσότεροι παίκτες που θα τους αμφισβητήσουν και φυσικά ελπίζω να είμαι ένας από αυτούς» πρόσθεσε ο Κάσπερ Ρουντ.