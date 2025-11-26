O Ρούνε επέστρεψε στις προπονήσεις στο κορτ με... ένα πόδι

Ο Χόλγκερ Ρούνε, φορώντας την ειδική μπότα στο αριστερό πόδι, επιχείρησε να προπονηθεί με ρακέτα στο κορτ, μετά τη ρήξη του αχίλλειου τένοντα που υπέστη τον Οκτώβριο.

Ο Χόλγκερ Ρούνε είδε την αγωνιστική χρονιά να ολοκληρώνεται με πολύ πόνο και τον σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα στις 19 Οκτωβρίου στη Στοκχόλμη.

Ο 22χρονος Δανός, που κατέκτησε τον τίτλο στο χωμάτινο 500άρι Όπεν της Βαρκελώνης και βρίσκεται στο Νο.15 στην παγκόσμια κατάταξη, ήδη προσπαθεί να κάνει τις πρώτες προπονήσεις με ρακέτα στο κορτ, έστω κι αν αυτές γίνονται με κουτσό, καθώς στο αριστερό πόδι φορά την ειδική μπότα.

Έπειτα από πέντε εβδομάδες αποκατάστασης, μετά τη ρήξη στον αχίλλειο τένοντα, ο Ρούνε δημοσιοποίησε βίντεο από τις πρώτες προπονήσεις του, στην έδρα του το Μόντε Κάρλο, ενώ προηγήθηκαν αναρτήσεις κι από τις ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο.

«Ίσως αυτό ήταν το χαστούκι που χρειαζόμουν»

«Το ηθικό είναι υψηλό και απολαμβάνω που έχω την ομάδα μου γύρω μου», δήλωσε ο Ρούνε, που αναμένεται να χάσει ένα μεγάλο μέρος της νέας σεζόν.

«Μερικές φορές ήμουν πολύ χαλαρός με τα πράγματα, και τώρα νιώθω την λαχτάρα. Νομίζω ότι χρειαζόμουν κι εγώ αυτή τη φάση στη ζωή μου. Να ωριμάσω με τον δικό μου ρυθμό» είπε σε προ ημερών συνέντευξή του ο Ρούνε και συμπλήρωσε: «Ο τραυματισμός σίγουρα κόστισε κάτι στην κατάταξή μου, αλλά ίσως ήταν απαραίτητο για μένα. Δεν μπορούμε να αναιρέσουμε ό,τι έχει γίνει, και τώρα με τον τραυματισμό, ίσως αυτό ήταν το χαστούκι που χρειαζόμουν για να πάρω το ταλέντο μου στα σοβαρά και να δείξω στον εαυτό μου τι είμαι πραγματικά ικανός να κάνω. Ειλικρινά ανυπομονώ να πάω τον εαυτό μου σε άλλο επίπεδο».