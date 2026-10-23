Αλγκουαθίλ: «Οι παίκτες νικάνε, όχι ο προπονητής, δουλεύουμε πάνω στα τελειώματα»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του για τη νίκη και την προσπάθεια στο 1-0 με τη Σπάρτα Πράγας.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε ανάμεσα στα άλλα - μετά το Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας (1-0) - για:

Το 3 στα 3: Εχουμε πετύχει 3 νίκες στην Ευρώπη κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Όλοι οι παίκτες είναι χρήσιμοι, έτοιμοι και δουλεύουν καθημερινά. Είναι χρήσιμοι ακόμα αυτοί που δεν βλέπετε τόσο στον αγωνιστικό χώρο.

Τον Ολυμπιακό και τις νίκες: Δεν είναι ο προπονητής αυτός που νικά τα ματς. Είναι οι παίκτες.

Τις τελικές: Το δουλεύουμε για να το βελτιώσουμε (το θέμα των τελικών). Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να επιμένουμε έως ότου μας δοθεί ξανά η ευκαιρία.

