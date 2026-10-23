Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας στο Φάλγηρο.

Ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Σπάρτα Πράγας με 1-0 κι έκανε το 3Χ3 στη League Phase του Europa League. O τεχνικός των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στις τηλεοπτικές δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του άξιζε το τρίποντο και τόνισε πως η δουλειά του είναι να παίρνει το καλύτερος από όλους τους παίκτες του.

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

«Η δουλειά μου είναι να παίρνω από όλους τους παίκτες τον καλύτερο εαυτό τους. Δουλεύουμε καθημερινά για αυτό τον στόχο και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα στα παιχνίδια. Έχουμε πετύχει 6 νίκες που δεν είναι εύκολο όμως αυτό ανήκει στο παρελθόν, δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε.

Σήμερα ήταν πραγματικά μια μεγάλη μάχη κόντρα σε σκληρή ομάδα που έχει ποιοτικούς παίκτες και δεν ήταν εύκολο να κερδίσουμε. Αν βασιστούμε στις ευκαιρίες των δύο ομάδων θεωρώ ότι αξίζαμε τη νίκη παρότι ήταν αρκετά δύσκολη.

Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι εκεί οφείλεται, όχι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, καθώς όλοι ακόμα και αυτοί που δεν αγωνίζονται είναι έτοιμοι να βοηθήσουν».