Οι Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ είναι οι παίκτες με τα μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα από τα τουρνουά μέσα στο 2025, πού έκλεισαν τη χρονιά οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς.

Ο Γιάνικ Σίνερ και ο Κάρλος Αλκαράθ μέσα στο 2025 έδειξαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι αποτελούν το Big 2 για το τένις.

Η διαφορά των δύο από τους υπόλοιπους μεγάλωσε, μέσα από τα αποτελέσματα και τη χαώδη διαφορά που έχουν δημιουργήσει στην παγκόσμια κατάταξη, ο Αλκαράθ επέστρεψε στο Νο.1 (12.050β.), ο Σίνερ ακολουθεί με 11.500β, ενώ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ από το Νο.3 βρίσκεται στους 5.160β.

Οι δυο τους μοιράστηκαν τους τίτλους στα Grand Slam, o Aλκαράθ αναδείχθηκε πρωταθλητής στο Roland Garros και στο US Open, ο Σίνερ απάντησε με τους δικούς του θριάμβους στο Australian Open και στο Wimbledon.

Κυρίως με αυτούς τους τίτλους και με βάση πόσο αυξάνονται κάθε χρόνο τα χρηματικά έπαθλα στα Slams οι δύο παίκτες είχαν ανάλογα τεράστια κέρδη.

Ο Σίνερ εδώ... νίκησε τον Αλκαράθ Και οι δύο μαζί μόνο από τα τουρνουά που έπαιξαν είχαν συνολικά κέρδη 32,885 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γιάνικ Σίνερ ολοκλήρωσε την αγωνιστική χρονιά με κέρδη 19.120.641 δολαρίων, δηλαδή 16.582.567 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει κερδίσει -μόνο- από τα τουρνουά στα 56.632.426 δολάρια (49,03 εκατ. ευρώ).

Ο Αλκαράθ έκλεισε τη δική του πορεία, βάζοντας στον τραπεζικό του λογαριασμό 18.803.427 δολάρια (16,28 εκατ. ευρώ), με τον Ισπανό να έχει κερδίσει 57.480.695 δολάρια στην καριέρα του (49,76 εκατ. ευρώ).

Τρίτος στη λίστα για το 2025 είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με κέρδη 6.060.174 δολαρίων (5,25 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη Τσιτσιπά και ο Τζόκοβιτς των 191,252 εκατ. δολαρίων!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε μια φτωχή σε αποτελέσματα χρονιά, έκλεισε το 2025 στο Νο.34 της παγκόσμιας κατάταξης και στην 24η θέση της λίστας με βάση τα χρηματικά έπαθλα, που ανήλθαν στα 2.060.710 δολάρια (1,78 εκατ. ευρώ), με το συνολικά κέρδη στην καριέρα του να ανέρχονται στα 36.063.857 δολάρια (31,22 εκατ. ευρώ).

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρότι πλέον αγωνίζεται επιλεκτικά και σε λίγα τουρνουά, μέσα στο 2025 κατέκτησε τους τίτλους στα 250άρια, πρώτα στη Γενεύη και πριν από μερικές εβδομάδες στο Hellenic Championship στην Αθήνα, φθάνοντας στους 101 τίτλους καριέρας.

Ο 38χρονος Σέρβος, που βρίσκεται στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης, το 2025 αύξησε τα κέρδη του σχέση με το 2024, συνολικά κέρδισε 5.140.175 δολάρια (4,45 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, με συνολικά κέρδη στην τεράστια καριέρα του στα 191.252.375 δολάρια (165,57 εκατ. ευρώ), είναι ο παίκτης με τα περισσότερα κέρδη στην ιστορία του αθλήματος.