Γκουαρδιόλα για Tζόκοβιτς: «Δεν έχω λόγια να περιγράψω το μεγαλείο του»

Δημήτρης Ντζάνης
Γκουαρδιόλα για Tζόκοβιτς: «Δεν έχω λόγια να περιγράψω το μεγαλείο του»
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποθέωσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τη νοοτροπία του, με αφορμή την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Με λόγια τεράστιου σεβασμού μίλησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα για τον Νόβακ Τζόκοβιτς φέρνοντας στο νου του τον ιστορικό τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όταν νικώντας στον τελικό τον Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, εστίασε στη νοοτροπία του Σέρβου, δείγμα μιας κουλτούρα επιμονής και πνευματικής αντοχής.

«Δεν έχω λόγια να περιγράψω το μεγαλείο του Τζόκοβιτς. Αυτό που έκανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες απέναντι στον Αλκαράθ ήταν απίστευτο. Η νοοτροπία με την οποία έπαιξε τον τελικό είναι πραγματικά εντυπωσιακή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκουαρδιόλα.

Δείτε Επίσης

Nικ Κύργιος: Επισημοποιήθηκε η μεγάλη επιστροφή από το Μπρισμπέιν
Ο Νικ Κύργιος επιστρέφει από το Μπρισμπέιν

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στη συλλογική νοοτροπία των βαλκανικών χωρών, με επίκεντρο τη Σερβία, αναφέροντας ότι ο λαός της έχει κάθε λόγο να είναι περήφανος για την αθλητική του κληρονομιά.

«Πρέπει να είστε τόσο περήφανοι στη Σερβία. Όχι μόνο για τον Τζόκοβιτς, δείτε στο μπάσκετ, πόσο κοντά έφτασαν να νικήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να τσακώνονται στην προπόνηση, να συγκρούονται, αλλά τη στιγμή που μπαίνουν στο γήπεδο ή στο παρκέ, γίνονται αδέλφια. Πολεμούν για τα πάντα. Αυτή τη νοοτροπία θα ήθελα να τη μάθω», συνέχισε ο Γκουαρδιόλα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα