Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ο μεγάλος νικητής στον τελικό του φετινού US Open και με σκορ 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 επικράτησε του Γιανίκ Σίνερ, εκθρονίζοντάς τον από την κορυφή του κόσμου.

Το US Open και η κορυφή του κόσμου έχουν νέο κάτοχο! Ο Κάρλος Αλκαράθ με εκπληκτικό παιχνίδι στον τελικό του τέταρτου και τελευταίου Grand Slam στη σεζόν, πήρε τη νίκη με 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 επί του Γιανίκ Σίνερ για να φτάσει στα έξι τρόπαια στην καριέρα του σε Major τουρνουά.

Αυτή ήταν η δεύτερη κατάκτηση US Open για τον Αλκαράθ, ο οποίος από τα τέσσερα Grand Slams δεν έχει κατακτήσει μόνο το Australian Open. Έτσι, η φετινή σεζόν κλείνει με δύο κατακτήσεις Grand Slam τίτλων για τον νεαρό τενίστα.

Έχασε τρεις πόντους στο σερβίς του και πήρε κυριαρχικά το προβάδισμα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τον Κάρλος Αλκαράθ! Ο νεαρός Ισπανός στη δεύτερη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε για break πήρε προβάδισμα στο σετ, το οποίο εκμεταλλεύτηκε με hold στο επόμενο game (2-0).

Ο Γιανίκ Σίνερ... έσπασε για λίγο το ρυθμό του Ισπανού, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την ευκαιρία να πάρει πίσω το break. Ο Νο.2 του κόσμου διατήρησε το σερβίς του και στο 7o game έκανε ακόμη ένα break για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του στο σετ.

Με τις μπάλες στα χέρια δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 6-2 και να πάρει προβάδισμα στον τελικό του US Open. Ένα τεράστιο στατιστικό, το οποίο έκρινε κατά πολύ το πρώτο σετ ήταν πως ο Αλκαράθ έχασε μόλις τρεις πόντους πίσω από το σερβίς του έναντι 15 του Ιταλού τενίστα.

Mείωσε τα λάθη και έφερε τον τελικό στα ίσα ο Σίνερ

Η έναρξη του δεύτερου σετ βρήκε τον Κάρλος Αλκαράθ ν' απειλεί τον Γιανίκ Σίνερ στο σερβίς του. Ο Ιταλός έσβησε το break point και πήρε προβάδισμα στο σετ (1-0). Ό,τι δεν κατάφερε ο Ισπανός, το έκανε ο Νο.1 στον κόσμο στο 4ο game όπου δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να πάρει πόντο στο σερβίς του (3-1).

Ο περυσινός κάτοχος του US Open διατήρησε το σερβίς του χωρίς ν' απειληθεί και με μειωμένα λάθη σε σχέση με το πρώτο σετ μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση κατακτώντας το σετ με 6-3.

Αλκαράθ on fire πήρε ξανά το προβάδισμα στον τελικό

Παρά το μομέντουμ του Γιανίκ Σίνερ, μετά την ισοφάριση στα σετ ο Κάρλος Αλκαράθ ανέκτησε τον ρυθμό του και με εκπληκτικά χτυπήματα έβαλε δύσκολα στον αντίπαλό του.

Με σερί 5-0 έβαλε, κάνοντας δύο breaks, ο κάτοχος του φετινού Roland Garros έβαλε τις βάσεις για την κατάκτηση του σετ και την ανάκτηση του προβαδίσματος στον τελικό του US Open. Αν και ο Σίνερ βρήκε το τρόπο να σταματήσει το σερί του Ισπανού, στο 7ο game ο Αλκαράθ έκλεισε το σετ με 6-1 και πήρε ξανά κεφάλι στο ματς.

Στο τρίτο break point δεν συγχώρεσε και ο τίτλος έγινε δικός του

To σετ ξεκίνησε με τον Γιανίκ Σίνερ στο σερβίς, ο οποίος κλήθηκε να σβήσει διπλό break point του Κάρλος Αλκαράθ και να πάρει το game (1-0). O Ισπανός διατήρησε τα σερβίς και στο τρίτο break point... έσπασε το σερβίς του Ιταλού, το οποίο συνόδευσε με ένα hold (2-4).

Η συνέχεια βρήκε τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους και τον Αλκαράθ να σερβίρει για να κλείσει το σετ και να κατακτήσει τον τίτλο. Χάνοντας δύο championship points, στο τρίτο δεν έκανε λάθος και πανηγύρισε την προσθήκη ενός ακόμη Grand Slam στην τροπαιοθήκη του!