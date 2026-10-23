Προπονητής Σπάρτα: «Ο Ολυμπιακός νίκησε δίκαια, είναι εξαιρετικός»

Ο Δανός Μπράιαν Πρίσκε, τεχνικός της Σπάρτα Πράγας, στη συνέντευξη Τύπου μετά το 1-0 του Ολυμπιακού αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου του.

Ο κόουτς Πρίσκε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά το Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας (1-0) υπογράμμισε ανάμεσα στα άλλα: «Ο Ολυμπιακός νίκησε δίκαια. Είχε τις λεπτομέρειες με το μέρος του. Στο 2ο μέρος δεχθήκαμε πολύ μεγάλη πίεση. Ήρθαμε για τη νίκη και όχι για την ισοπαλία.

Παίξαμε θεωρώ καλά σε μία δύσκολη έδρα και με μία εξαιρετική ομάδα και με εξαιρετικούς παίκτες που είχε και μεγάλο πλεονέκτημα με τον κόσμο. Θα ήθελα να είχαμε 6 βαθμούς γιατί πιστεύω ότι με τη Λίλεστρομ θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τη νίκη».