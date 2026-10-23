Προπονητής Σπάρτα: «Ο Ολυμπιακός νίκησε δίκαια, είναι εξαιρετικός»
Ο κόουτς Πρίσκε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά το Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας (1-0) υπογράμμισε ανάμεσα στα άλλα: «Ο Ολυμπιακός νίκησε δίκαια. Είχε τις λεπτομέρειες με το μέρος του. Στο 2ο μέρος δεχθήκαμε πολύ μεγάλη πίεση. Ήρθαμε για τη νίκη και όχι για την ισοπαλία.
Παίξαμε θεωρώ καλά σε μία δύσκολη έδρα και με μία εξαιρετική ομάδα και με εξαιρετικούς παίκτες που είχε και μεγάλο πλεονέκτημα με τον κόσμο. Θα ήθελα να είχαμε 6 βαθμούς γιατί πιστεύω ότι με τη Λίλεστρομ θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τη νίκη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.