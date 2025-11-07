Hellenic Championship: Το promo με drones στα νότια προάστια για τους ημιτελικούς και τον τελικό
Στην τελική ευθεία έχει μπει το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και οι διοργανωτές ετοίμασαν κάτι εντυπωσιακό για να διαφημίσουν στον κόσμο τους ημιτελικούς και τον τελικό του τουρνουά.
Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Πέμπτης (6/11) δεκάδες drones απογειώθηκαν στον ουρανό και με ιδιαίτερη χορογραφία έκαναν promo για τα ματς της Παρασκευής (7/11) και του Σαββάτου (8/11).
Ο ουρανός στα νότια προάστια είχε αμιγώς ελληνικά σχέδια, καθώς και άλλα που έχουν άμεση σχέση με το τένις και το τουρνουά που φιλοξενείται στο Telekom Center Athens.
Το promo των ημιτελικών και του τελικού
Σημειώνεται πως τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship είναι Νόβακ Τζόκοβιτς - Γιάνικ Χάνφμαν και Λορέντζο Μουζέτι - Σεμπάστιαν Κόρντα.
