Στην τελική ευθεία έχει μπει το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και οι διοργανωτές ετοίμασαν κάτι εντυπωσιακό για να διαφημίσουν στον κόσμο τους ημιτελικούς και τον τελικό του τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Πέμπτης (6/11) δεκάδες drones απογειώθηκαν στον ουρανό και με ιδιαίτερη χορογραφία έκαναν promo για τα ματς της Παρασκευής (7/11) και του Σαββάτου (8/11).

Ο ουρανός στα νότια προάστια είχε αμιγώς ελληνικά σχέδια, καθώς και άλλα που έχουν άμεση σχέση με το τένις και το τουρνουά που φιλοξενείται στο Telekom Center Athens.

Το promo των ημιτελικών και του τελικού

Σημειώνεται πως τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship είναι Νόβακ Τζόκοβιτς - Γιάνικ Χάνφμαν και Λορέντζο Μουζέτι - Σεμπάστιαν Κόρντα.

