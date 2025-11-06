Τζόκοβιτς: Καραγκούνης, Χουάντσο και Γκραντ στο Telekom Center Athens για να τον απολαύσουν
Στα προημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που θα παίξει κόντρα στον Νούνο Μπόρχες για να διεκδικήσει ένα εισιτήριο στον ημιτελικό του αθηναϊκού τουρνουά. Το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης έγινε στις 18:00 το απόγευμα με τη μετάδοση του ματς να γίνεται από το Novasports 6.
Στα court seats του Telekom Center Athens βρέθηκαν ο Γιώργος Καραγκούνης, αλλά και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τον Τζέριαν Γκραντ στον κενό των υποχρεώσεών τους με τον Παναθηναϊκό AKTOR, για να παρακολουθήσουν από κοντά τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.