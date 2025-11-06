Οι Γιώργος Καραγκούνης, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ βρέθηκαν στο Τelekom Center Athens για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στα προημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που θα παίξει κόντρα στον Νούνο Μπόρχες για να διεκδικήσει ένα εισιτήριο στον ημιτελικό του αθηναϊκού τουρνουά. Το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης έγινε στις 18:00 το απόγευμα με τη μετάδοση του ματς να γίνεται από το Novasports 6.

Στα court seats του Telekom Center Athens βρέθηκαν ο Γιώργος Καραγκούνης, αλλά και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τον Τζέριαν Γκραντ στον κενό των υποχρεώσεών τους με τον Παναθηναϊκό AKTOR, για να παρακολουθήσουν από κοντά τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα.