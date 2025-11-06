Τζόκοβιτς: «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός» (vid)

Δημήτρης Μύτικας
Djokovic, Hellenic Championship
Με τον δικό και πλέον ελληνικό τρόπο χαιρέτησε τον κόσμο στο Telekom Center Athens ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά τη νίκη του επί του Νούνο Μπόρχες στα προημιτελικά του Hellenic Championship.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στα ημιτελικά του Hellenic Championship! Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 7-6(1), 6-4 του Νούνο Μπόρχες στα ημιτελικά και πλέον θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο σtον τελικό του τουρνουά.\

Έχοντας δηλώσει λάτρης της Ελλάδας και της κουλτούρας της, ο Νόλε μετά το τέλος του αγώνα χαιρέτησε στα ελληνικά τον κόσμο που παρευρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens.

«Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός» ήταν τα λόγια του 38χρονου, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

Δείτε Επίσης

Hellenic Championship: Πότε είναι ο ημιτελικός του Τζόκοβιτς
Τζόκοβιτς, Hellenic Championship

Ο ελληνικός χαιρετισμός του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κοινό

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ATP Τελευταία Νέα