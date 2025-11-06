Τζόκοβιτς: «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός» (vid)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στα ημιτελικά του Hellenic Championship! Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 7-6(1), 6-4 του Νούνο Μπόρχες στα ημιτελικά και πλέον θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο σtον τελικό του τουρνουά.\
Έχοντας δηλώσει λάτρης της Ελλάδας και της κουλτούρας της, ο Νόλε μετά το τέλος του αγώνα χαιρέτησε στα ελληνικά τον κόσμο που παρευρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens.
«Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός» ήταν τα λόγια του 38χρονου, με το κοινό να τον χειροκροτεί.
Ο ελληνικός χαιρετισμός του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κοινό
🇷🇸🇬🇷 «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός» στα ελληνικά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και θερμο χειροκρότημα από το κοινό στο Telekom Center Athens!#hellenicchampionship #djokovic #Τζοκοβιτς— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 6, 2025
🎥 @DimitrisMytikas pic.twitter.com/nppxxhaOVW
