Με τον δικό και πλέον ελληνικό τρόπο χαιρέτησε τον κόσμο στο Telekom Center Athens ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά τη νίκη του επί του Νούνο Μπόρχες στα προημιτελικά του Hellenic Championship.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στα ημιτελικά του Hellenic Championship! Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 7-6(1), 6-4 του Νούνο Μπόρχες στα ημιτελικά και πλέον θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο σtον τελικό του τουρνουά.\

Έχοντας δηλώσει λάτρης της Ελλάδας και της κουλτούρας της, ο Νόλε μετά το τέλος του αγώνα χαιρέτησε στα ελληνικά τον κόσμο που παρευρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens.

«Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός» ήταν τα λόγια του 38χρονου, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

Ο ελληνικός χαιρετισμός του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κοινό