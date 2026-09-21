Η ΑΕΛ έκανε... περίπατο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, καθώς υπέταξε με ευκολία τον ΠΑΣ Πύργο με 4-0. Πρωταγωνιστής με δυο γκολ ο Καμπετσής.

«Περίπατος» για την ΑΕΛ στην Πάτρα. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου έπαιξε υπέροχο ποδόσφαιρο και υπέταξε τον ΠΑΣ Πύργο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο με 4-0, φτάνοντας τους 7 βαθμούς, έχοντας δυο νίκες και μια ισοπαλία σε 3 αγωνιστικές. Από την πλευρά του ο σύλλογος της Ηλείας έμεινε στον 1 πόντο. Πρωταγωνιστής για τους Βυσσινί ο δις σκόρερ Καμπετσής.

Οι Λαρισαίοι προηγήθηκαν στο 41ο λεπτό έπειτα από υπέροχη συνεργασία. Ο Καμπετσής πέρασε την μπάλα στον Νοικοκυράκη, αυτός έπαιξε κάθετα για τον Μακρή, ο οποίος έκανε το γύρισμα και ο Καμπετσής πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-1.

Η ΑΕΛ διπλασίασε το προβάδισμα της στο 70', όταν οι παίκτες του Οφρυδόπουλου έφυγαν ωραία στη μετάβαση, ο Σίλβα με υπέροχη μπαλιά έβγαλε τον Καμπετσή απέναντι από τον Σίλβα και ο επιθετικός των Λαρισαίων πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γιαννίκογλου για το 0-2.

Στο 82ο λεπτό ο Νταμπίζας «κλείδωσε» το τρίπντο, όταν στην επαναφορά πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-3, ενώ στο 90+3' ο Σίλβα εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Νοικοκυράκη και με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-4.

ΠΑΣ Πύργος (Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Πρίφτη (79′ Ναλιτζής), Ευαγγέλου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Λεμονής, Τσορνομάζ, Μούσια (57′ Σαρδέλης), Μαυριάς (73′ Μανσούρ), Γρίβας (57′ Κόκκορης), Δούμτσιος (79′ Κάρδαρης).

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Τσελεπίδης, Μπούσης, Σάκιτς (83′ Μαζουλουξής), Γαργάλας, Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου (65′ Σίλβα), Νοικοκυράκης, Αλμπάνης (83′ Λέλεκας), Καμπετσής (76′ Νταμπίζας), Μακρής (76′ Αντράντα).

Super League 2 - 3η αγωνιστική

Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος 0-0

Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου 1-4

Αστέρας Β' AKTOR - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Athens Kallithea - Πανσερραϊκός 2-1

Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 2-4

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου