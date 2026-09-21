Το Gazzetta καταπιάνεται με την απίθανη Αμέντσπορ, που εν μέσω δυσκολιών αναρριχήθηκε από τα τοπικά πρωταθλήματα της Τουρκίας, στην κορυφή της Super Lig.

Η Φενέρμπαχτσε έχει δημιουργήσει έναν... γαλαξία -μπαρουτοκαπνισμένων- αστέρων με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή, την οποία έχει καταλάβει εδώ και χρόνια η Γαλατάσαραϊ χάρη στις δικές της υπέρογκες επενδύσεις. Η Μπεσίκτας μπήκε και αυτή στον χορό, φέρνοντας παίκτες όπως ο Βλάχοβιτς και Κιοκτσού, ενώ και η Τράμπζονσπορ τάραξε τα νερά φέρνοντας στην Τραπεζούντα τον Σαλάχ.

Ε, και; Για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, στην κορυφή της τουρκικής Super Lig θα βρίσκεται ένα όνομα που δεν έχουμε συνηθίσει όχι απλά τόσο ψηλά, αλλά ούτε και στη μεγάλη κατηγορία. Ο λόγος για την Αμέντ S.F.K., ή αλλιώς Αμέντσπορ, που ανέβηκε στα σαλόνια μόλις πέρυσι και δείχνει πως ήρθε για να μείνει.

Η Αμέντ όμως δεν είναι μια απλή, τουρκική ομάδα. Αποτελεί το καμάρι του κουρδικού λαού, εδρεύοντας στο Ντιγιαρμπακίρ, το οποίο στην κουρδική διάλεκτο, λέγεται... Αμέντ. Το όνομα αυτό μάλιστα υϊοθετήθηκε μόλις 2014, συναντώντας μεγάλη αντίσταση μέχρι και από την Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, με την πρόφαση ότι υπήρχε άλλος σύλλογος με την ίδια ονομασία...

Κάθε εκτός έδρας ματς και μια περιπέτεια

Το γεγονός ότι εκπροσωπεί την κουρδική κοινότητα, έφερε στην Αμέντσπορ δυσκολίες που άλλες ομάδες ποτέ δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1972 και αποτελούσε μέλος των χαμηλών κατηγοριών για δεκαετίες, αλλάζοντας πολλά ονόματα, όπως Μελικαμέτ Τουρανσπόρ και Ντιγιαρμπακίρ Μπελεντίγεσπορ, όταν αποκτήθηκε από τον δήμο της πόλης στις αρχές των 90's.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως όσο ο σύλλογος βολόδερνε στα τοπικά πρωταθλήματα, αποτελούσε μικρό πρόβλημα για την τουρκική πολιτική ηγεσία. Ωστόσο όσο η Αμέντσπορ ανέβαινε κατηγορίες, τόσο περισσότερους οπαδούς αποκτούσε και τόσο μεγαλύτερη ως απειλή φάνταζε στα μάτια των αντιπάλων της.

Για χρόνια οι οπαδοί της δεν είχαν δικαίωμα να πηγαίνουν στα εκτός έδρας ματς, κάτι που άφηνε κατά μία έννοια απροστάτευτους τους ποδοσφαιριστές της. Οι ρίψεις αντικειμένων και οι επιθέσεις κατά αθλητών αποτελούσαν σύνηθες φαινόμενο, με την ανοχή των αξιωματούχων των αγώνων, ενώ η κερκίδα της εκάστοτε γηπεδούχου θύμιζε παραστρατιωτικές οργανώσεις, με εθνικιστικές κορώνες και αντι-κουρδικά πανό και συνθήματα.

Ενδεικτικό το πανό με ένα Renault 12 Toros από τους οπαδούς της Μπούρσασπορ το 2023, με το εν λόγω αυτοκίνητο να συνδέεται άμεσα με τις συγκρούσεις μεταξύ Τούρκων και Κούρδων τη δεκαετία του '90 και να αποτελεί συνώνυμο του τρόμου για την κουρδική κοινότητα. Το εν λόγω μοντέλο, βλέπετε, χρησιμοποιούταν κατά κόρον για απαγωγές Κούρδων, συχνά μέρα μεσημέρια στη Νοτιοανατολική Τουρκία...

«Να μπορούν να διαχειριστούν την πίεση...»

Κι όμως, μέσω αυτών των δύσκολων συνθηκών, ο σύλλογος κατάφερε να αναρριχηθεί στην ποδοσφαιρική πυραμίδα της γειτονικής χώρας. Η πρώτη γεύση από επαγγελματικό ποδόσφαιρο ήρθε το 1994, με την Αμέντσπορ να ανεβοκατεβαίνει για τα επόμενα 30 χρόνια μεταξύ 3ης και 4ης κατηγορίας, πριν έρθει η ιστορική άνοδος στην TFF 1. Lig το 2024.

«Στην αρχή της σεζόν, επιλέξαμε με προσοχή τους παίκτες που θα μπορούσαν να διαχειριστούν την πίεση και να έχουν τον κατάλληλο χαρακτήρα», θα έλεγε ο τότε πρόεδρος Αζίζ Ελαντί, με άπαντες να καταλαβαίνουν ότι το να αγωνιστεί κανείς στον συγκεκριμένο σύλλογο απαιτεί γερό στομάχι. Σαν εκείνο του εμβληματικού Ντενίζ Νάκι, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα μεταξύ 2015 και 2018. Γεννημένος το 1989 στη Γερμανία, ο παλαίμαχος πια μεσοεπιθετικος αγωνίστηκε στην Τουρκία αρχικά τη σεζόν 2013/14, όταν έγινε μέλος της Γκεντσλερμπιρλίγκι, από την οποία αποχώρησε διαμαρτυρόμενος για ρατσιστικές επιθέσεις εις βάρος του ελέω της στήριξής του στους Κούρδους.

Στο Ντιγιαρμπακίρ, εξελίχτηκε σε θρύλο, βρισκόμενος συχνά στο στόχαστρο των αρχών, που τον τιμώρησαν, μεταξύ άλλων, με αγωνιστικούς αποκλεισμούς μέχρι και δώδεκα ματς αλλά και ποινή φυλάκισης με αναστολή (!) για προώθηση τρομοκρατικής προπαγάνδας, λόγω της στήριξής του προ το ΡΚΚ. Ακόμα και επί γερμανικού εδάφους, το 2018, δέχτηκε πυρά όσο οδηγούσε το αυτοκίνητό του, με τον Νακί να γλιτώνει από θαύμα...

Στα σαλόνια με Μπέσνικ Χάσι

Έχοντας φτάσει πλέον στη 2η κατηγορία, η Αμέντσπορ κατάφερε αρχικά να εδραιωθεί σε αυτήν, τερματίζοντας ένατη τη σεζόν 2024/25, στο -4 από τα μπαράζ και στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Έναν χρόνο αργότερα, ήρθε το μεγάλο step up, με τον άλλοτε... παστελά της Γαλατάσαραϊ και της Κασίμπασα, Εμπάιγ Ντιαν, να καταφτάνει στο Ντιγιαρμπακίρ και με 29 τέρματα να συμβάλει τα μέγιστα στο να έρθει η δεύτερη θέση στην ισοβαθμία με την Εροκσπόρ και η ιστορική άνοδος στα σαλόνια.

Μία επιτυχία που ήρθε παρά το ασύλληπτο, για ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό, πηγαινέλα προπονητών, με την Αμέντ να αλλάζει τρεις φορές (!) τεχνικό κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η άνοδος ήρθε εντέλει υπό τις οδηγίες του πιστού στρατιώτη του συλλόγου, Σερτάτζ Κιουτσουκμπαϊράκ, ο οποίος επέστρεψε στις ακαδημίες τον Ιούνιο, όταν τον διαδέχτηκε ο... Μπέσνικ Χάσι!

Nedim Şimşek ve Teknik Direktörümüz Besnik Hasi'nin galibiyet sevinci! 😅 pic.twitter.com/wRDcjTz7nS September 20, 2026

Ο Κοσοβάρος τεχνικός, που το 2017 πέρασε δίχως να ακουμπήσει από τον Ολυμπιακό, ανέλαβε να καθοδηγήσει την Αμέντ στη Super Lig και είδε το ρόστερ να ενισχύεται με παίκτες όπως ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν, ο συμπατριώτης του Ερμάλ Κρασνίκι που άφησε τη Σπάρτα Πράγας και ο Γκιφτ Όρμπαν, που ήρθε με δανεισμό από τη Χόφενχαϊμ.

Fast forward μερικούς μήνες αργότερα, και τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσε να ονειρευτεί ο πιο αισιόδοξος φίλος της Αμέντσπορ, καθώς μετά το 3-2 επί της Μπεσίκτας, οι νεοφώτιστοι στρογγυλοκάθονται στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου υπερτερούν της Γαλατάσαραϊ στην ισοβαθμία!

Ο απολογισμός είναι 4-1-1 με γκολ 15-7, με τη μοναδική ήττα να έχει έρθει ενάντια στην Κοτσαέλισπορ, που επίσης εντυπωσιάζει καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Πέραν των Μαύρων Αετών, η ομάδα του Χάσι έχει νικήσει επίσης της Τράμπζονσπορ του Σαλάχ και έχει διαλύσει με 5-0 την Μπασακσεχίρ, με το πώς θα εμφανιστεί το ανυπότακτο κουρδικό χωριό μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων να αποτελεί το πρώτο μεγάλο κρας τεστ...