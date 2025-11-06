Hellenic Championship: Πότε είναι ο ημιτελικός του Τζόκοβιτς
Τουλάχιστον έναν ακόμη αγώνα θα προσφέρει στο ελληνικό κοινό ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα είναι την Παρασκευή (7/11) στο Telekom Center Athens.
Ο Νόλε, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Χιρόν - Χάνφμαν θα διεκδικήσει μία θέση στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και το πρώτο σερβίς αναμένεται να γίνει το απόγευμα της Παρασκευής (7/11).
Στον άλλο ημιτελικό για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού θα δώσουν... μάχη οι Λορέντζο Μουζέτι και Σεμπάστιαν Κόρντα. Επίσης ο ημιτελικός τους είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (7/11) στο κεντρικό court του Telekom Center Athens.
Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το Novasports 6.
Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.