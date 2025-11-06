Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στα ημιτελικά του Hellenic Championship, επικρατώντας του Νούνο Μπόρχες. Πότε είναι ο επόμενος αγώνας του Σέρβου τενίστα...

Τουλάχιστον έναν ακόμη αγώνα θα προσφέρει στο ελληνικό κοινό ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα είναι την Παρασκευή (7/11) στο Telekom Center Athens.

Ο Νόλε, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Χιρόν - Χάνφμαν θα διεκδικήσει μία θέση στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και το πρώτο σερβίς αναμένεται να γίνει το απόγευμα της Παρασκευής (7/11).

Στον άλλο ημιτελικό για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού θα δώσουν... μάχη οι Λορέντζο Μουζέτι και Σεμπάστιαν Κόρντα. Επίσης ο ημιτελικός τους είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (7/11) στο κεντρικό court του Telekom Center Athens.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το Novasports 6.

