Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ντέρμπι δεν έχουν την τιμητική τους στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων μόνο για τις φαντασμαγορικές ατμόσφαιρες που δημιουργούν οι φίλαθλοι ή για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των αγώνων. Επεισόδια και σοβαρά περιστατικά επισκιάζουν συχνά ένα ποδοσφαιρικό γεγονός και από την κατηγορία αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει και το «Gran Derbi».

Πρόσφατα, το 2022, η αναμέτρηση στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» διεκόπη οριστικά όταν μία σιδερένια ράβδος που εκτόξευσαν οπαδοί της Μπέτις βρήκε στο κεφάλι τον Τζοάν Τζορδάν της Σεβίλλης, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 39ο λεπτό. Ο Ισπανός μεταφέρθηκε ζαλισμένος και με κρανιοεγκεφαλικό τραύμα στο νοσοκομείο, ενώ η συνέχιση του αγώνα μεταφέρθηκε σε άλλη ημερομηνία κεκλεισμένων των θυρών.

Real Betis and Sevilla's Copa del Rey match was stopped after a Sevilla player was hit with an object during Betis' goal celebration. pic.twitter.com/Z7yVQUJwoo