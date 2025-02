Η «γέννηση» των... καταραμένων El Pupas

Μία χρονολογία σταθμός που επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την αυτοαντίληψη της Ατλέτικο, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση μίας νέας «ταυτότητας». Ο ίδιος ο πρόεδρος Καλντερόν τη προσέδωσε το παρατσούκλι «El Pupas» («γκαντέμηδες») μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1974. Αλλά δεν ήταν τόσο το «βαρύ» 4-0 από την Μπάγερν Μονάχου, όσο ο τρόπος που η Ατλέτικο έχασε αυτόν τον τίτλο.

Δύο ημέρες πριν, είχε διεξαχθεί ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο ομάδων στο «Χέιζελ» των Βρυξελλών. Καθώς ακόμη δεν είχε εισαχθεί η διαδικασία των πέναλτι, ο κανονισμός επέβαλε στην διεξαγωγή του επαναληπτικού τελικού.

Όμως, σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι της 15ης Μαΐου, η Ατλέτικο κατάφερε να… βγάλει τα μάτια της. Το 0-0 της κανονικής διάρκειας οδηγήθηκε στην παράταση, εκεί όπου η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λουίς Αραγονές την έβαλε μπροστά στο σκορ στο 114’. Κι όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό. Με τη συμπλήρωση των 120 λεπτών, ο Σβάρτσενμπεκ εξαπέλυσε ένα «όπου φύγει, φύγει» σουτ, με την μπάλα να «καρφώνεται» στο βάθος της εστίας, αφήνοντας τους Ροχιμπλάνκος περίλυπους και το όνειρο ανεκπλήρωτο. Κάτι που θα επαναλαμβανόταν και στο μέλλον με τον πιο πικρό τρόπο.

Για την ιστορία πάντως, αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που το τρόπαιο της διοργάνωσης κρίθηκε σε διπλό τελικό επιβεβαιώνοντας το ψευδώνυμο που… εφηύρε ο Καλντερόν!

Όλη αυτή η πεσιμιστική αντίληψη καθρεφτίστηκε με τον πλέον ιδιαίτερο τρόπο το 2003, στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας. Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους για την μεγάλη παρέλαση, ενώ στα μεγάφωνα το τραγούδι των Rolling Stones ‘’You Cant’s Always Get What You Want’’ δημιουργούσε ένα μείγμα αμήχανου μειδιάματος και αφοπλιστικού αυτοσαρκασμού. Και… φυσικά, οι εορτασμοί για τον έναν αιώνα ύπαρξης συνοδεύτηκαν με ήττα από την Οσασούνα για το πρωτάθλημα.