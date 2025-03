Το ποδόσφαιρο στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίθει από ιστορίες που ενίοτε αγγίζουν την σφαίρα του παραμυθιού. Μερικές από αυτές είναι τόσο αλλοπρόσαλλες, έτσι ώστε μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και παραμένουν αθάνατες στη μνήμη. Αυτό συνέβη την Πρωτοχρονιά του 1940, στο τοπικό ματς μεταξύ της Χιμπέρνιαν με την Χαρτς.

Μία αναμέτρηση εν μέσω πυκνής ομίχλης και ένας σχολιαστής ραδιοφώνου που δεν έβλεπε, αλλά έβαλε όλη του τη μαεστρία μεταδίδοντας σαν να μην συνέβαινε τίποτα, συνθέτουν το σκηνικό. Βέβαια, η φαντασία υποκατέστησε την... όραση για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο στην περίπτωση αυτή.

Παρά το γεγονός ότι η Μεγάλη Βρετανία εισήλθε επίσημα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 1939, τέσσερις δηλαδή μήνες πριν, η ζωή έπρεπε να συνεχιστεί και ο κόσμος να βρει μία διέξοδο αποσυμπίεσης από τις συνθήκες του πολέμου. Έτσι, στο Εδιμβούργο εκείνη την ημέρα η ανεπίσημη αυτή αναμέτρηση διεξήχθη κανονικά. Το BBC μάλιστα αποφάσισε να τη μεταδώσει ραδιοφωνικά θέλοντας να «γλυκάνει» τους Βρετανούς στρατιώτες που υπηρετούσαν μακριά από την πατρίδα τους. Και κάπου εδώ, τα πράγματα περιπλέκονται.

Το πέπλο ομίχλης που σκέπαζε την πρωτεύουσα της Σκωτίας περιόριζε την ορατότητα σε απόσταση μόλις τριών μέτρων! Η δυσκολία στην πραγματοποίηση πολλών άλλων πραγμάτων ήταν φανερή, πόσω μάλλον στο να παιχτεί ποδόσφαιρο. Η εντολή ωστόσο ήταν ξεκάθαρη. Δεδομένου ότι και οι Ναζί θα μπορούσαν να πιάσουν τη συχνότητα και προκειμένου να μην πληροφορηθούν τις καιρικές συνθήκες του Εδιμβούργου -πάντα υπό το πρίσμα μίας επίθεσης- το ματς έπρεπε να γίνει.

