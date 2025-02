Όσοι το έχουν ζήσει από κοντά, μιλούν για την πιο δυνατή ποδοσφαιρική εμπειρία που βίωσαν, για το πιο άγριο και έντονο ντέρμπι στο οποίο παρευρέθηκαν. Δεν χωρά αμφιβολία ότι είναι ένα από τα πιο βίαια, με τις εικόνες πριν, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια του αγώνα να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

Η αστυνομία βρίσκεται στο πόδι με εξάρτυση… Robocop, αφού σχεδόν πάντα χρειάζεται να επέμβει για να κρατήσει για ισορροπία προτού η κατάσταση ξεφύγει. Γιατί, δυστυχώς, αυτό έχει συμβεί πάμπολλες φορές και ενίοτε κάποιοι το πλήρωσαν με τίμημα την ίδια τους τη ζωή.

Το 1999, ο 17χρονος οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, Αλεξάνταρ Ράντοβιτς, έπεσε νεκρός δεχόμενος ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τις κερκίδες της Παρτίζαν, ενώ το 2006 ο 17χρονος Αλεξάνταρ Πάνιτς μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια συμπλοκών μεταξύ οπαδών και δύο ομάδων, οι οποίοι είχαν δώσει ραντεβού θανάτου.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο φανατισμός μερικών επιδιώκει απλώς την εκτόνωση, με τους αστυνομικούς να είναι ο εύκολος… στόχος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του 2015, όταν το ματς καθυστέρησε για 45 λεπτά, με τον κόσμο να πετάει καθίσματα και φωτοβολίδες προς την πλευρά των αστυνομικών.

Άλλοτε πάλι, το μένος ξεσπά σε «στόχους»… ποδοσφαιρικούς, όταν η ταπείνωση μιας ντροπιαστικής ήττας από τον αιώνιο εχθρό δεν έχει άλλον υπαίτιο έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Ο πρώην προπονητής της Παρτίζαν, Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς, το γνωρίζει πολύ καλό αυτό.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε με 4-0 της Παρτίζαν, με τους οργισμένους οπαδούς των ηττημένων να τα κάνουν γυαλιά-καρφιά στα αποδυτήρια της ομάδας ξεσπώντας στον Στανόγιεβιτς που εμφανίστηκε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου με εμφανή τραύματα σε κεφάλι και μύτη!

Partizan manager Aleksandar Stanojevic with bruises on his face after Partizan fans were throwing objects & trashed the dressing room after the 4-0 loss to Crvena zvezda in the Belgrade Derby.



Pathetic stuff. They should have done that to the people who are actually in… pic.twitter.com/PBAdhDa5CC