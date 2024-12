Όταν η ιστορία τις ένωσε

Παρ’ όλα αυτά, αυτά που έχουν πραγματικά να χωρίσουν οι δύο σύλλογοι είναι λίγα. Μεταξύ τους, δεν υφίστανται πολιτικές, κοινωνικές ή γεωγραφικές διαφορές, ή τουλάχιστον σε βαθμό που να θεωρούνται τρομερά νοσηρές για τις σχέσεις τους, όπως γίνεται σε άλλα ντέρμπι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πάθος είναι ένα στοιχείο που λείπει από τις αναμετρήσεις τους.

Σε πολλά από τα καθιστικά των σπιτιών στο Λίβερπουλ, δεν είναι καθόλου απίθανο οι οικογενειακές φωτογραφίες να απεικονίζουν μέλη με διαφορετικά… κασκόλ φορεμένα στο λαιμό. Μπλε και κόκκινα, δύο διαφορετικά «στρατόπεδα». Αλλά ακόμη και αυτό, λογίζεται ως φυσιολογικό. Εξάλλου, είναι εχθροί για 90 λεπτά, για δύο ημέρες τον χρόνο.

Από κοινού, οι κάτοικοι του Λίβερπουλ νιώθουν μια αποξένωση από την υπόλοιπη Αγγλία. Η δυσαρέσκεια και η αντίθεσή τους προς το κατεστημένο, μακροχρόνια. Δεν είναι άλλωστε κρυφό, ότι ο εθνικός ύμνος αποδοκιμάζεται σε κάθε ευκαιρία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ημέρα στέψης του Βασιλιά Καρόλου ή τον τελικό του League Cup τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτά είναι κοινά αισθήματα που δημιουργήθηκαν και εδραιώθηκαν στη συνείδηση των οπαδών μετά τις τραγωδίες στο Χέιζελ και στο Χίλσμπορο τη δεκαετία του 1980.

«You didn't care when you lied, we don’t care that you died» («Δεν σε ένοιαζε όταν έλεγες ψέματα, δεν μας νοιάζει που πέθανες»). Ένα κοινό μήνυμα μίσους τούς ένωσε όταν η Μάργκαρετ Θάτσερ έφυγε από τη ζωή το 2013. Η «Σιδηρά Κυρία» που ανερυθρίαστα είχε ρίξει το φταίξιμο για τις δύο τραγωδίες στους… χούλιγκανς της Λίβερπουλ. Μετά τις πιέσεις της στην FA, η UEFA έδρασε απαγορεύοντας στους αγγλικούς συλλόγους να αγωνιστούν στην Ευρώπη για μία πενταετία (1985-1990), με την τιμωρία της Λίβερπουλ να διαρκεί τελικά ως το 1991.

Αυτά, σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση που γνώριζε το Λίβερπουλ τη δεκαετία του ’80 οδήγησαν τον κόσμο να αισθάνεται όλο και πιο αποξενωμένος. Μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται η λέξη «scousers», με την οποία ξεχωρίζουν τους εαυτούς τους από την υπόλοιπη Αγγλία, τονίζοντας κατά κάποιον τρόπο την διαφορετικότητά τους.

Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, η απόφαση της UEFA επηρέασε και την Έβερτον, η οποία βρισκόταν τότε στο «πικ» της έχοντας κατακτήσει δις το πρωτάθλημα, το 1985 και το 1987. Απόρροια αυτού, ο Γκάρι Λίνεκερ να εγκαταλείψει την Έβερτον για χάρη της Μπαρτσελόνα ψάχνοντας μία… διέξοδο για να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Η τραγωδία του Χίλσμπορο, ο θρήνος για την απώλεια δεκάδων ανθρώπων, έφερε ακόμη πιο κοντά τους δύο «εχθρούς». Μπροστά σε τέτοια συμβάντα εξάλλου δεν χωρούν οπαδικά. Αποκορύφωμα της αφοπλιστικής στήριξης των οπαδών της Έβερτον ήταν η 25η επέτειος της αποφράδας εκείνης ημέρας, τον Απρίλιο του 2014.

Δύο παιδιά μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του «Γκούντισον Παρκ» πιασμένα χέρι-χέρι. Το ένα είχε φανέλα με το νούμερο «9», το άλλο με το «6». Τα χρώματα των δύο ομάδων ενώθηκαν σε μία κοινή ημέρα μνήμης, μία συμφορά που δεν βρήκε μόνο τον σύλλογο της Λίβερπουλ, αλλά ολόκληρη την πόλη.

Άλλωστε, η έμπρακτη στήριξη των δύο πλευρών έχει εκφραστεί σε παρόμοιες θλιβερές καταστάσεις. Όπως όταν η Λίβερπουλ τίμησε τη μνήμη του 11χρονου οπαδού της Έβερτον Ρις Τζόουνς το 2007, μερικές ημέρες μετά τη στυγερή δολοφονία του στο δρόμο, ενώ γυρνούσε σπίτι μετά από προπόνηση με την ομάδα του. Στο «Άνφιλντ» ήχησε το αγαπημένο τραγούδι του μικρού Ρις, το «Z-Cars» που συνοδεύει παραδοσιακά την είσοδο των παικτών στο «Γκούντισον Παρκ».

Μία ανάλογη στιγμή διαδραματίστηκε και τον Αύγουστο του 2023, όταν στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ ο κόσμος στο «Άνφιλντ» χειροκρότησε καθολικά στο 26ο λεπτό αποτίοντας φόρο τιμής στον Μάικλ Τζόουνς, έναν 26χρονο εργάτη και φίλαθλο της Έβερτον που έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα κατά την κατασκευή του νέου γηπέδου της ομάδας…

Όλα αυτά κάνουν το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ διαφορετικό στο τέλος της ημέρας. Δύο ημέρες τον χρόνο όμως αρκούν για να ξεχειλίσει το πάθος και από τις δύο πλευρές του Στάνλεϊ Παρκ. Εκεί όπου η «αιώνια» αντιπαλότητα πήρε σάρκα και οστά ενάμιση αιώνα πριν.

