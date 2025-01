Σχεδόν κάθε αναμέτρησή τους έχει από μία ποδοσφαιρική στιγμή που μένει αργότερα στη μνήμη. Και δύο τέτοιες συλλέξαμε και ξεχωρίσαμε. Ο ορισμός του... σύγχρονου viral πανηγυρισμού ενός πέρα για πέρα ρομαντικού τύπου δεν μπορεί να είναι άλλος από εκείνον του Φραντσέσκο Τότι τον Ιανουάριο του 2015.

Ο αιώνιος αρχηγός της Ρόμα πρωταγωνίστησε τόσο στην αναμέτρηση με τη Λάτσιο, όσο και στον τρόπο με τον που αποφάσισε να πανηγυρίσει τα γκολ του. Οι Αετοί ήταν ήδη μπροστά με 2-0 πριν το 30ό λεπτό, προτού ο Τότι το πάρει προσωπικά. Αρχικά μείωσε και στη συνέχεια ισοφάρισε, με τους συμπαίκτες του να τον... κυνηγάνε και τον ίδιο να κατευθύνεται μπροστά στο εκστασιασμένο κοινό της Curva Sud. Ο Τότι απαθάνατισε τη στιγμή με μία σέλφι παίρνοντας το κινητό από μέλος του προπονητικού τιμ της ομάδας. Μία φωτογραφία που τον «έδεσε» ακόμη περισσότερο με τους αγαπημένους του φιλάθλους.

Για τους τελείως λάθος λόγους, στην ιστορία έχει μείνει ο ναζιστικός χαιρετισμός του Πάολο Ντι Κάνιο που τον είχε κάνει... μόδα το 2005. Ο εκκεντρικός Ιταλός, που δεν έκρυψε ποτέ τις πεποιθήσεις του, έκανε τη συγκεκριμένη ενέργεια στη νίκη της Λάτσιο επί της Ρόμα, με τους Λατσιάλι να τον αποθεώνουν! Κίνηση που είχε κάνει ξανά απέναντι στη Λιβόρνο μερικές εβδομάδες πριν, μόνο που αυτή τη φορά τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο.

Ο ίδιος είχε υπερασπιστεί τότε τον... πανηγυρισμό του, ενώ το 2017 παραδέχθηκε ότι έχει μετανιώσει για αυτή την ενέργεια «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», χωρίς παρ' όλα αυτά να θεωρεί τον εαυτό του ρατσιστή.

This is the infamous Paulo Di Canio salute at Lazio. He said "I am a fascist, not a racist." Well done @DMiliband pic.twitter.com/wbuamEiGup