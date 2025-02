Επί τρεις συνεχόμενες δεκαετίες (1960-1980), Αούστρια και Ραπίντ Βιέννης έδιναν ομηρικές μάχες στις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ αμφότερες έψαχναν την ευρωπαϊκή προβολή. Και οι δύο έφτασαν κοντά, όμως καμία δεν ήπιε το νέκταρ ενός τροπαίου. Τόσο η Αούστρια (1978), όσο και η Ραπίντ (1985, 1996) ήταν φιναλίστ στα Κύπελλο Κυπελλούχων χωρίς ωστόσο να το κατακτήσουν.

Η απέχθεια της μίας προς την άλλη ήταν πάντα εκεί, πανταχού παρούσα και περίμενε απλώς τη σπίθα για να ανάψει. Όχι μόνο εξωαγωνιστικά. Αυτό έγινε τη σεζόν 2005/2006, όταν στο 80ό της μεταξύ τους αναμέτρησης ο τερματοφύλακας της Αούστρια, Τζόι Ντιντούλιτσα, έκανε μία δολοφονική γονατιά στο πρόσωπο του Άξελ Λαβαρί της Ραπίντ που κυνηγούσε μια μακρινή μπαλιά.

Ο τελευταίος αποχώρησε με σπασμένο σαγόνι και μύτη, καθώς και με σοβαρούς μώλωπες στο δεξί του μάτι, ενώ αργότερα το δικαστήριο επέβαλε στον Ντιντούλιτσα με πρόστιμο 60.000 ευρώ για σωματική βλάβη από αμέλεια, από το οποίο όμως αθωώθηκε. Ειρωνεία; Ότι το 2001 ο Ντιντούλιτσα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω συνεχών τραυματισμών σε αυχένα και… κεφάλι.

Φυσικά, η ανταγωνιστικότητα προϋπήρχε στο DNA των υποστηρικτών, αλλά εκείνο το περιστατικό ενέτεινε περαιτέρω το μίσος. Τα επεισόδια είναι πλέον ρουτίνα. Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια μετά τη λήξη του ματς, ενώ οι μεν εκτόξευαν καπνογόνα και φωτοβολίδες στους δε. Το 2011, οι οργισμένοι οπαδοί της Ραπίντ έβλεπαν την ομάδα τους να βρίσκεται πίσω στο σκορ από το 26’ με δύο γκολ -και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους- και αποφάσισαν να αναλάβουν δράση κάνοντας ντου στον αγωνιστικό χώρο, με το ματς να διακόπτεται οριστικά.

«Τρέλα» ή οπαδική αγάπη δίχως όρια, ένα από τα δύο θα ίσχυε και το 2013, όταν οι οπαδοί της Ραπίντ ήρθαν ξανά στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά, ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί χτίζοντας ένα τούβλινο τείχος μπροστά από τα γραφεία της ομάδας ύστερα από ήττα από την Ζάλτσμπουργκ ως ξεκάθαρη ένδειξη διαμαρτυρίας: «Δεν θα δουλέψετε σήμερα, αφού δεν χαιρόμαστε με όσα βλέπουμε στο χορτάρι».

