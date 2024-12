Αγάπη και μίσος, δύο έννοιες αντίθετες που όταν εκδηλώνονται σε υπέρμετρο βαθμό ενίοτε οδηγούν σε ακραίες συμπεριφορές και καταστάσεις. Ειδικά όταν μιλάμε για το δεύτερο.

Η περίπτωση του Νίκο Κράνιτσαρ αποτελεί το «κατάλληλο» παράδειγμα. Τον Ιανουάριο του 2005, ο 21χρονος τότε Κροάτης μετακόμισε από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Χάιντουκ Σπλιτ. Κι αν αυτό από μόνο του δεν αρκεί, να προστεθεί ότι ήταν ο αρχηγός της Ντινάμο, γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών του συλλόγου και γιος του πρώην παίκτη, αλλά και προπονητή της Ντινάμο, Ζλάτκο Κράνιτσαρ.

Οι οπαδοί της Ντινάμο και ειδικά τα μέλη των Bad Blue Boys δεν μπορούσαν φυσικά να πάρουν ελαφρά τη καρδία μία τέτοια ενέργεια. Ο «Ιούδας» έπρεπε να πάρει ένα μήνυμα για να αντιληφθεί πόσο αισχρή ήταν η προδοσία του. Γι’ αυτό, μαζεύτηκαν νύχτα έξω από το σπίτι του και άναψαν 200 μπλε κεριά, σε σχήμα «D», απλώνοντας παράλληλα ένα απειλητικό και καθόλου δυσδιάκριτο πανό: «Για εμάς, είσαι ήδη νεκρός». Η στάση τους ήταν ξεκάθαρη, ο Κράνιτσαρ θεωρούνταν κάτι παραπάνω από ανεπιθύμητος στο Ζάγκρεμπ.

Ο ίδιος αργότερα παραδέχθηκε ότι η κίνηση ήταν εν μέρει… δικαιολογημένη. «Η Ντινάμο έπαιζε άσχημα για έξι μήνες κι όλοι κατηγορούσαν εμένα. Δεν συμφώνησα όταν μου έκοψαν τον μισθό. Ο αντιπρόεδρος της ομάδας μού είπε ότι δεν με ήθελαν πια. Τι μπορούσα να κάνω; Ήθελα να συνεχίσω να παίζω στην Κροατία. Είμαστε άνθρωποι από την ίδια χώρα, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κοινούς στόχους στη ζωή».

