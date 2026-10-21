Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ο σταθμός του μετρό που θα κλείσει (vid)

Κλειστός από τις 10:00 το πρωί παραμένει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» λόγω της 24ωρης απεργίας και του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στη Γραμμή 2 παραμένει κλειστός από τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης (21/10). Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας για τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις, στο φόντο της 24ωρης απεργίας και του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει ανακοινώσει συμπληρωματική στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, διευκολύνοντας τη συμμετοχή στις συγκεντρώσεις.

Οι οδηγοί και οι μετακινούμενοι στο κέντρο της Αθήνας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι διακοπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με τον όγκο και την εξέλιξη των πορειών.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές. Η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.

Πώς θα κινηθούν τα υπόλοιπα μέσα

Μετρό (γραμμές 2 και 3): Τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα.

(γραμμές 2 και 3): Τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα. ΗΣΑΠ (γραμμή 1): Δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας στον Ηλεκτρικό.

(γραμμή 1): Δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας στον Ηλεκτρικό. Λεωφορεία : Προβλέπεται κανονική λειτουργία, με πιθανές καθυστερήσεις ή προσωρινές αλλαγές διαδρομών στο κέντρο της Αθήνας.

: Προβλέπεται κανονική λειτουργία, με πιθανές καθυστερήσεις ή προσωρινές αλλαγές διαδρομών στο κέντρο της Αθήνας. Τρόλεϊ : Δεν έχει προγραμματιστεί διακοπή λειτουργίας, ωστόσο οι πορείες ενδέχεται να επηρεάσουν συγκεκριμένες γραμμές.

: Δεν έχει προγραμματιστεί διακοπή λειτουργίας, ωστόσο οι πορείες ενδέχεται να επηρεάσουν συγκεκριμένες γραμμές. Τραμ: Αναμένεται να κινηθεί κανονικά, με την επιφύλαξη τυχόν έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ποιοι απεργούν

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, νοσοκομειακοί γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι, με διαφορετικές αποφάσεις απεργίας ή στάσης εργασίας ανά κλάδο.

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί : Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία.

: Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία. Καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων : Η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματικές στάσεις από τις 08:00 έως τις 11:00.

: Η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματικές στάσεις από τις 08:00 έως τις 11:00. Νοσοκομειακοί γιατροί : Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει με πανελλαδική απεργία.

: Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει με πανελλαδική απεργία. Δημόσιοι υπάλληλοι : Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα συλλαλητήρια.

: Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα συλλαλητήρια. Στις συγκεντρώσεις συμμετέχουν επίσης μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς και γονείς που στηρίζουν τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

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