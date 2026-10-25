Φούρνοι «Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για φορολογική απάτη εκατομμυρίων

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» προχώρησε το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την Pizza Fan, νέα μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής (25/10), με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και μια εκτεταμένη φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το protothema, οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Άγγελου Γιαννακόπουλου, ενώ παράλληλα χειροπέδες φορέθηκαν και σε έναν λογιστή, ο οποίος φέρεται να διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις εμπλεκόμενων προσώπων.

Το βεβαρημένο παρελθόν του επιχειρηματία

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν απασχολεί για πρώτη φορά τις διωκτικές αρχές. Το 2008 είχε συλληφθεί ως εγκέφαλος μεγάλου διεθνούς κυκλώματος σωματεμπορίας, ενώ το 2015 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα εκείνης της υπόθεσης, το εγκληματικό κύκλωμα προέβαινε σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα «Χωριάτικο».

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