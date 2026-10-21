Οικονόμου σε Πιτταρά μετά την ήττα της ΑΕΚ: «Αν περιμένεις εθνική ανάταση από την Ένωση...» (vid)

Απολαυστική συζήτηση μεταξύ Οικονόμου-Πιτταρά για την ήττα της ΑΕΚ από την Μάντσεστερ Σίτι για τη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε στην Αγγλία από την Μάντσεστερ Σίτι με το βαρύ 5-1 και ο «ερυθρόλευκος» Δημήτρης Οικονόμου είχε - και πάλι - όρεξη για τρολάρισμα.

«Το κλάμα μπορεί να χειροτερέψει τις επόμενες ημέρες»

«Πάμε λίγο στα αθλητικά. Είναι κάτι φίλοι εδώ στο κοντρόλ και έχει πέσει πολύ κλάμα. Φοβάμαι πως το κλάμα αυτό μπορεί να χειροτερέψει τις επόμενες ημέρες», ανέφερε αρχικά με τον συμπαρουσιαστή του να τον ρωτάει «με ποιον παίζει την επόμενη φορά;». «Άστο καλύτερα, έρχεται η βασίλισσα, έρχεται η Ρεάλ», να του απαντάει.

Καταλήγοντας, ο Οικονόμου τόνισε: «Βέβαια δεν πρέπει να χαίρεσαι με τα δεινά του φίλου σου, εμείς δεν χαιρόμαστε γι' αυτό γιατί το βλέπαμε ίσως εθνικών διαστάσεων, καθώς παίζει μια ελληνική ομάδα στο εξωτερικό, δεν χαίρεσαι να χάνει».

Ο Γιάννης Πιτταράς από την άλλη, αστειεύτηκε και έκανε τη σύνδεση με τα όσα συμβαίνουν στα εξωτερικά ζητήματα της Ελλάδας: «Μετά από όσα έγιναν με τη Λιβύη, περίμενα πως και πως το παιχνίδι μπας και νιώσω μια εθνική ανάταση, αλλά δεν...» και έλαβε ανάλογη απάντηση: «Άμα περιμένεις απ' την ΑΕΚ εθνική ανάταση, άστα φίλε».

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