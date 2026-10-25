Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, δύο εγκλωβισμένοι

Επιχείρηση διάσωσης στο λιμάνι του Πειραιά μετά την πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα. Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και δύο επιβαίνοντες παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στο λιμάνι του Πειραιά, μετά την πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα, στην πύλη Ε2, το βράδυ της Κυριακής (25/10/2026).

Από το όχημα ανασύρθηκε νεκρός ένας 45χρονος άνδρας, ενώ δύο ακόμη επιβαίνοντες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του δύο ακόμα, ηλικίας 79 και 82 ετών. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλωτό μέσο του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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