Μπιμπίλας μετά την επίθεση Φιλιππίδη: «Θα καταγγέλλω πάντα αυτούς που νίπτουν τας χείρας τους»

Με ανάρτησή του στο Facebook απάντησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μετά τη φραστική επίθεση που δέχθηκε από τον Πέτρο Φιλιππίδη στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του

Με ανάρτησή του στο Facebook απάντησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, όταν ο Πέτρος Φιλιππίδης στράφηκε εναντίον του με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον συνάδελφό του, ο ηθοποιός και βουλευτής υπογράμμισε πως δεν καθορίζει τη στάση του με βάση το προσωπικό του συμφέρον, αλλά με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι προσβολές δεν πρόκειται να τον αποτρέψουν από το να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα των ανθρώπων να καταγγέλλουν όσα έχουν υποστεί. «Προσωπικά ποτέ δεν ζύγισα το προσωπικό συμφέρον για να βρεθώ από τη μία ή την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, στη ζωή, την τέχνη, την πολιτική», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στα διλήμματα που, όπως σημείωσε, έχουν προκύψει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι η αλήθεια, η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός αποτελούν τις βασικές αρχές που καθορίζουν τη στάση του. Όπως ανέφερε, οι προσωπικές επιθέσεις τον κάνουν πιο αποφασισμένο να συνεχίσει να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας στάθηκε επίσης στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να καταγγέλλει όσα του προκαλούν άλλοι, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να εμποδίζεται από όσους επιχειρούν να ανακόψουν αυτή την πορεία. «Είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι με αυτήν την πλευρά των ανθρώπων και θα καταγγέλλω πάντα αυτούς που νίπτουν τας χείρας των παριστάνοντας τον Πόντιο Πιλάτο. Αυτοί έχουν φέρει το χάος στον κόσμο και στην κοινωνία μας κι αυτό το κακό πρέπει κάποτε να εξαλειφθεί», σημείωσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Με αφορμή τα όσα έγιναν σήμερα στο δικαστήριο, σκέπτομαι πως τα τελευταία χρόνια πολλές φορές σταθήκαμε μπροστά σε διλήμματα. Προσωπικά ποτέ δεν ζύγισα το προσωπικό συμφέρον για να βρεθώ από τη μία ή την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, στη ζωή, την τέχνη, την πολιτική. Οι έννοιες που με καθοδηγούν πάντα βάσει της ηθικής μου και της συνείδησής μου είναι η αλήθεια, η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός.

Γι' αυτό και κάθε είδους ύβρεις και προσβολές απ' όπου κι αν προέρχονται με αφήνουν αδιάφορο, με κάνουν πιο ψύχραιμο και χαλύβδινο για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ, όσο κι αν προσπαθούν σκοτεινοί κύκλοι να το πετύχουν, να ανακόψει την πορεία προς το καλό και να αφαιρέσει το δικαίωμα των ανθρώπων να καταγγέλλουν τα δεινά που τους προξενούν άλλοι. Είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι με αυτήν την πλευρά των ανθρώπων και θα καταγγέλλω πάντα αυτούς που νίπτουν τας χείρας των παριστάνοντας τον Πόντιο Πιλάτο. Αυτοί έχουν φέρει το χάος στον κόσμο και στην κοινωνία μας κι αυτό το κακό πρέπει κάποτε να εξαλειφθεί».

Τι προηγήθηκε στο δικαστήριο

Η ανάρτηση έγινε μετά την ένταση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας για τη μήνυση που έχει καταθέσει ο Πέτρος Φιλιππίδης εναντίον γυναίκας η οποία τον είχε καταγγείλει για βιασμό. Ο Σπύρος Μπιμπίλας κατέθετε στο δικαστήριο όταν ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος δεν βρισκόταν στην αίθουσα κατά την έναρξη της διαδικασίας, εμφανίστηκε και απευθύνθηκε σε εκείνον με έντονο τρόπο.

«Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι! Γελοίε!» φώναξε προς τον Σπύρο Μπιμπίλα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στη συνέχεια ο Πέτρος Φιλιππίδης πρόσθεσε: «Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σου έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα».

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