ΗΠΑ: Έριξαν 1,6 εκατ. τόνους άμμου στις ακτές για να προστατεύσουν σπίτια και δρόμους

Με κόστος 72 εκατ. δολαρίων, ολοκληρώθηκε στη Νότια Καρολίνα ένα μεγάλο έργο αποκατάστασης παραλιών, με στόχο να περιοριστεί η διάβρωση και να προστατευτούν κατοικίες και υποδομές από τη θάλασσα.

Η διάβρωση των ακτών και η υποχώρηση της φυσικής αμμουδιάς έχουν οδηγήσει τις τοπικές αρχές στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ σε μια εκτεταμένη παρέμβαση, με εκατομμύρια τόνους άμμου να χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των παραλιών και την προστασία των παράκτιων περιοχών.

Το έργο, προϋπολογισμού 72 εκατ. δολαρίων, κάλυψε περίπου 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2026. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 2,15 εκατομμύρια κυβικές γιάρδες άμμου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 1,6 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με το δημοσίευμα της MARCA.

Οι τυφώνες που επιτάχυναν τη διάβρωση των ακτών

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε παραθαλάσσιες περιοχές όπως οι North Myrtle Beach, Myrtle Beach, Surfside Beach και Garden City, οι οποίες είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές και απώλειες άμμου εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Μεταξύ αυτών ήταν ο τυφώνας Ian το 2022 και ο τυφώνας Debby το 2024. Τα φαινόμενα επιτάχυναν τη διάβρωση, με τη θάλασσα να πλησιάζει ολοένα περισσότερο κατοικίες, επιχειρήσεις και δρόμους. Η φυσική αμμώδης ζώνη που λειτουργούσε ως προστατευτικό ανάχωμα είχε σταδιακά υποχωρήσει, αφήνοντας τις παράκτιες υποδομές περισσότερο εκτεθειμένες στα κύματα και στις καταιγίδες.

Για την αποκατάσταση της ακτογραμμής χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μηχανήματα, τα οποία άντλησαν άμμο από τον θαλάσσιο πυθμένα και τη μετέφεραν προς την ακτή μέσω μεγάλων σωληνώσεων. Στη συνέχεια, εκσκαφείς και άλλα μηχανήματα έργου κατένειμαν την άμμο κατά μήκος των παραλιών, ώστε να αποκατασταθεί το πλάτος τους και να ενισχυθεί η προστατευτική ζώνη ανάμεσα στη θάλασσα και στις κατοικημένες περιοχές. Οι εργασίες άρχισαν στα τέλη του 2025 και ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2026, με την παρέμβαση να εκτείνεται σε περίπου 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής.

Πώς αναμένεται να προστατευτούν σπίτια και δρόμοι

Η προσθήκη άμμου δεν αποσκοπεί μόνο στην αποκατάσταση της εικόνας των παραλιών. Η ενίσχυση της αμμώδους ζώνης δημιουργεί ένα επιπλέον φυσικό εμπόδιο, το οποίο μπορεί να απορροφά μέρος της ενέργειας των κυμάτων και να περιορίζει τις επιπτώσεις των καταιγίδων. Με αυτόν τον τρόπο, οι τοπικές αρχές επιδιώκουν να μειώσουν τον κίνδυνο ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οδικές υποδομές, ενώ παράλληλα αποκαθιστούν τις παραλίες που αποτελούν σημαντικό στοιχείο της παράκτιας ζωής και οικονομίας της περιοχής.

Ωστόσο, η τεχνητή αναπλήρωση της άμμου δεν σταματά οριστικά τη διάβρωση. Η άμμος μπορεί να παρασυρθεί ξανά από τα κύματα και τις καταιγίδες, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να χρειαστούν νέες παρεμβάσεις στο μέλλον. Το έργο των 72 εκατ. δολαρίων αποτελεί, επομένως, μια εκτεταμένη προσπάθεια ενίσχυσης των ακτών απέναντι στη διάβρωση, χωρίς να εξαλείφει την ανάγκη για μακροπρόθεσμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών.

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