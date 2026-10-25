Χωριάτικο: Κύκλωμα με 520 εταιρείες και απάτη άνω των 100 εκατ. ευρώ - Συνελήφθη ο επιχειρηματίας

Περίπου 520 εταιρείες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» εξετάζονται σε υπόθεση οικονομικής απάτης, με τις αρχές να επεκτείνουν τις έρευνες και εκτός Αττικής.

Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη για υπόθεση φερόμενης οικονομικής και φορολογικής απάτης, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για περισσότερες από 50 συλλήψεις και ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο της έρευνας της οικονομικής αστυνομίας βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης αρτοποιείων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», καθώς και λογιστής που φέρεται να συνεργαζόταν στενά με τον επιχειρηματία.

Οι 520 εταιρείες και τα φερόμενα κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Newsbomb κάνουν λόγο για κύκλωμα με φερόμενη δράση στον τομέα της οικονομικής και φορολογικής απάτης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα παράνομα κέρδη εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το δίκτυο φέρεται να συνδέεται με περίπου 520 εταιρείες. Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι επιχειρήσεων χωρίς να αποτελούν τους πραγματικούς διαχειριστές τους, πρακτική που περιγράφεται με τον όρο «αχυράνθρωποι».

Η έρευνα φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί ανέμεναν την επιστροφή του επιχειρηματία από το Ντουμπάι, ενώ ο σχεδιασμός της επιχείρησης άλλαξε έπειτα από πληροφορίες ότι ενδέχεται να αναχωρούσε για την Αλβανία. Τελικά, ο επιχειρηματίας συνελήφθη στα Ιωάννινα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.

Η αστυνομική επιχείρηση δεν περιορίζεται στην Αττική, καθώς κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν ελέγχους και έρευνες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Μύκονος και η Ρόδος, όπου φέρεται να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο ερευνώμενος. Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της αστυνομικής διερεύνησης και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων και τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

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