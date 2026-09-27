Όταν ο Μαζωνάκης ερμήνευε συγκινημένος το «Τρένο» που του αφιέρωσε η Βίσση στη συναυλία της (vid)
Το «Τρένο» παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας Βίσσης, όμως στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ απέκτησε μια ξεχωριστή σημασία.
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε στο κοινό μια άγνωστη ιστορία που συνδέει το κομμάτι με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γνωρίζοντας την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφει ο ίδιος για το συγκεκριμένο τραγούδι: «Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό».
Θέλοντας να τον τιμήσει, η Άννα Βίσση αφιέρωσε ένα μέρος της βραδιάς στον συνάδελφό της. Την ώρα που οι φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζονταν στις γιγαντοοθόνες του σταδίου, η ερμηνεύτρια ξεκίνησε να τραγουδά, δημιουργώντας μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.
Όταν ο Μαζωνάκης ερμήνευε συγκινημένος το «Τρένο»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ερμηνεύσει παλαιότερα το συγκεκριμένο τραγούδι και μάλιστα με το άκουσμά του είχε δακρύσει επί σκηνής.
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