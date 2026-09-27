Όταν ο Μαζωνάκης ερμήνευε συγκινημένος το «Τρένο» που του αφιέρωσε η Βίσση στη συναυλία της (vid)

Στη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση αφιέρωσε το «Τρένο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη ιστορία πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι.

Το «Τρένο» παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας Βίσσης, όμως στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ απέκτησε μια ξεχωριστή σημασία.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε στο κοινό μια άγνωστη ιστορία που συνδέει το κομμάτι με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γνωρίζοντας την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφει ο ίδιος για το συγκεκριμένο τραγούδι: «Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό».

Θέλοντας να τον τιμήσει, η Άννα Βίσση αφιέρωσε ένα μέρος της βραδιάς στον συνάδελφό της. Την ώρα που οι φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζονταν στις γιγαντοοθόνες του σταδίου, η ερμηνεύτρια ξεκίνησε να τραγουδά, δημιουργώντας μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.

Όταν ο Μαζωνάκης ερμήνευε συγκινημένος το «Τρένο»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ερμηνεύσει παλαιότερα το συγκεκριμένο τραγούδι και μάλιστα με το άκουσμά του είχε δακρύσει επί σκηνής.

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