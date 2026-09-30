«Βρίσκεται σε κατατονία»: Η αποκάλυψη του Νικήτα Τσακίρογλου για την υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μιλά για την κατάσταση υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, τη μάχη με αυτοάνοσο και τη στήριξη της οικογένειάς τους.

Για τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η σύζυγός του, Χρυσούλα Διαβάτη, μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, δίνοντας νεότερα για την εξέλιξη της υγείας της αλλά και για το πώς διαμορφώνεται πλέον η καθημερινότητά τους.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, ο οποίος στέκεται αδιάλειπτα στο πλευρό της, αναφέρθηκε στη μεγάλη αυτή δοκιμασία, επισημαίνοντας την αμοιβαία ανάγκη για στήριξη αυτή τη χρονική στιγμή. «Έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

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