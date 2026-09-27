Αγόρασε μισό καρβέλι που του έλειπαν 10 γρ.: Το παράπονό του στοίχισε στον αρτοποιό 15.000€

Αρτοποιός στη Βαυαρία αναγκάστηκε να δαπανήσει 15.000 ευρώ για την εγκατάσταση νέων ζυγαριών ακριβείας, όταν πελάτης τον κατήγγειλε επειδή η μισή φραντζόλα ψωμί που αγόρασε ζύγιζε μόλις 10 γραμμάρια λιγότερο.

Δέκα γραμμάρια ήταν η διαφορά που ώθησε έναν πελάτη να καταγγείλει έναν φούρνο στη Βαυαρία, αναγκάζοντας τελικά την επιχείρηση να δαπανήσει 15.000 ευρώ για να προσαρμόσει το σύστημα πωλήσεών της.

Η ιστορία συνέβη στο Πφαφενχόφεν αν ντερ Ιλμ, όπου ο 65χρονος Ματίας Μπράιτνερ δουλεύει έναν οικογενειακό φούρνο. Για χρόνια, όταν κάποιος ζητούσε μισή φραντζόλα ψωμί, οι υπάλληλοι απλά έκοβαν το καρβέλι στα δύο και χρέωναν στον πελάτη τη μισή τιμή του ολόκληρου ψωμιού.

Η ανώνυμη καταγγελία για... 10 γραμμάρια

Το πρόβλημα προέκυψε όταν ένας από τους πελάτες αποφάσισε να ζυγίσει στο σπίτι το κομμάτι που μόλις είχε αγοράσει. Κάνοντάς το, διαπίστωσε ότι ζύγιζε 10 γραμμάρια λιγότερο από αυτό που περίμενε. Αντί να επιστρέψει στο κατάστημα, ο πελάτης έστειλε ένα ανώνυμο email για να διαμαρτυρηθεί για τη διαφορά.

Ο Μπράιτνερ απάντησε στο μήνυμα χωρίς να φανταστεί ότι το ζήτημα θα έπαιρνε περαιτέρω διαστάσεις. Του εξήγησε ότι, όταν μια φραντζόλα κόβεται με το χέρι, είναι πολύ δύσκολο τα δύο μέρη να έχουν ακριβώς το ίδιο βάρος. Το ένα κομμάτι μπορεί να έχει λίγα γραμμάρια παραπάνω και το άλλο λίγα γραμμάρια λιγότερο. «Μερικές φορές κερδίζεις, μερικές φορές χάνεις. Την επόμενη φορά, χωρίς αμφιβολία, θα είναι δέκα γραμμάρια παραπάνω», κατέληξε. Ωστόσο, η απάντηση δεν έπεισε τον πελάτη, ο οποίος αποφάσισε να προσφύγει στις αρχές για να υποβάλει καταγγελία.

Τι επιβάλλει ο κανονισμός για τον διαμοιρασμό της φραντζόλας;

Η υπόθεση κατέληξε στα χέρια της γερμανικής Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών. Η νομοθεσία διακρίνει το ψωμί που είναι ήδη κομμένο και συσκευασμένο προς πώληση από εκείνο που πωλείται ολόκληρο με το κιλό και χωρίζεται τη στιγμή της αγοράς.

Στη δεύτερη περίπτωση, που ήταν και αυτή του φούρνου του Μπράιτνερ, δεν αρκεί να κόβεται η φραντζόλα και να χρεώνεται η μισή τιμή. Μόλις κοπεί, κάθε μέρος πρέπει να ζυγίζεται εκ νέου σε ζυγαριά ακριβείας, δεόντως καλιμπραρισμένη.

Ο φούρνος πουλούσε το ψωμί προς 4,80 ευρώ το κιλό, επομένως η τιμή κάθε μισού έπρεπε να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό του βάρος.

Μέχρι τότε, το σύστημα ήταν πολύ πιο απλό. Αν μια φραντζόλα κόστιζε ένα συγκεκριμένο ποσό, το μισό κόστιζε το 50%, ακόμα κι αν το ένα μέρος ζύγιζε λίγα γραμμάρια παραπάνω από το άλλο.

Για να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία και να μπορεί να συνεχίσει να κόβει τις φραντζόλες τη στιγμή της αγοράς, ο Μπράιτνερ αναγκάστηκε να εγκαταστήσει νέες ζυγαριές στα διάφορα καταστήματά του και να προσαρμόσει επίσης το λογισμικό των καταστημάτων. Το συνολικό κόστος της αλλαγής ανήλθε σε 15.000 ευρώ, όπως εξήγησε ο ίδιος ο αρτοποιός.

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