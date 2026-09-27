Άννα Βίσση: Τραγούδησε το «Σάββατο» του Γιώργου Μαζωνάκη και «ράγισε» καρδιές (vid)

Η Άννα Βίσση τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τραγουδώντας το «Σάββατο» και στη συνέχεια το «Τρένο», με μια προσωπική αναφορά που συγκίνησε.

Η Άννα Βίσση τίμησε με ξεχωριστό τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Τραγούδησε το «Σάββατο» και συγκίνησε το κοινό, ενώ στη συνέχεια του αφιέρωσε και το «Τρένο».

Μάλιστα, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανέφερε πως τον έχει δει να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι και να κλαίει, κάνοντας ακόμη πιο φορτισμένη τη στιγμή μπροστά στους χιλιάδες θεατές.

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