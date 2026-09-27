Η μεγάλη έξοδος εκατομμυριούχων από τη Βρετανία: «Η χώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, επιλέγουν Ελλάδα»

Η κατάργηση του καθεστώτος non-dom και οι αυξήσεις φόρων προκαλούν μαζική έξοδο κροίσων από τη Βρετανία προς την Ελλάδα και το Μονακό.

Επιχειρηματίες, επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων από τη Βρετανία αρχίζουν να μεταφέρουν τις κατοικίες τους σε άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, το Μονακό και η Ελβετία, για να επωφεληθούν από μια πιο ευνοϊκή φορολογία.

Οι μεγάλες αποχωρήσεις κροίσων από τη Βρετανία

Οι κύριοι Βρετανοί φορολογούμενοι έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο Φρεντ Ντον, ιδρυτής εταιρείας στοιχημάτων, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι θα έπρεπε να κλείσει τα μισά από τα περισσότερα από 1.000 καταστήματά του εάν οι φόροι συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ δήλωσε ότι «δεν θα ήθελε να ξαναγεννηθεί» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ντον υποστήριξε επίσης στη συνέντευξη ότι όλα τα πρακτορεία στοιχημάτων θα είναι «νεκρά» έως το 2030: «Το παραδοσιακό εμπόριο θα είναι νεκρό. Έχουμε υπολογίσει ήδη ότι, με την αύξηση των φόρων, των μισθών και άλλων αποδοχών, δεν θα αξίζει τον κόπο να λειτουργούμε», σημείωσε.

Μια άλλη περίπτωση φορολογικής δυσαρέσκειας είναι αυτή του Κρις Ρόκος, του τρίτου μεγαλύτερου φορολογούμενου στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδρυτή της Rokos Capital Management, ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει στην Ελλάδα.

Οι μεγιστάνες των ακινήτων Ίαν και Ρίτσαρντ Λίβινγκστον, ο «βασιλιάς» του χάλυβα Λάκσμι Μιτάλ και ο πρώην διεθνής αντιπρόεδρος της Goldman Sachs, Ρίτσαρντ Γκνοντ, είναι μερικές ακόμη από τις μεγάλες περιουσίες που έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα.

Το τέλος των non-dom

Η βρετανική φορολογική μεταρρύθμιση επηρέασε ιδιαίτερα τους non-dom, κατοίκους δηλαδή που, παρόλο που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούσαν να επωφεληθούν από ένα ειδικό καθεστώς για ορισμένα εισοδήματα που αποκτώνταν εκτός της χώρας.

Η κυβέρνηση έβαλε τέλος σε αυτό το σύστημα και αυστηροποίησε επιπλέον ορισμένες από τις φορολογικές προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις μεγάλες περιουσίες. Αυτά τα μέτρα συνέβαλαν στο να εξετάσει μια μερίδα των πλουσιότερων φορολογουμένων το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη χώρα.

Το φαινόμενο αυτό αντανακλάται και στις στατιστικές. Ο αριθμός των non-dom μειώθηκε στις περίπου 81.900 άτομα κατά το τελευταίο οικονομικό έτος πριν από την κατάργηση του καθεστώτος, περίπου 1.200 λιγότεροι από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση.

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